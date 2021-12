Xiaomi 12 Pro, display a confronto con Xiaomi 11: ecco cosa aspettarsi

Di recente la casa cinese ha cominciato a parlare apertamente del suo prossimo top di gamma, il primo dispositivo al mondo dotato del chipset Snapdragon 8 Gen 1. A distanza di poche ore, ecco arrivare una nuova indiscrezione che coinvolge il fratello maggiore Xiaomi 12 Pro: il vetro protettivo del terminale permette di farci un'idea della dimensioni compatte, a confronto con il precedente Xiaomi 11.

Xiaomi 12 Pro vs Xiaomi 11: confronto tra display grazie ad un vetro protettivo

In rete hanno fatto capolino delle immagini esclusive di una nota testata, le quali fanno riferimento alla presunta pellicola in vetro dedicata al prossimo Xiaomi 12 Pro. Lo staff ha pensato bene di sovrapporre il vetro al pannello di Xiaomi 11 e il risultato è ovviamente quello di ottenere un confronto tra i due dispositivi, in termini di schermo e dimensioni del corpo.

Osservando il risultato è impossibile non notare come Xiaomi 12 Pro sarà probabilmente più piccolo e compatto rispetto all'attuale top di gamma. Quest'ultimo arriva con un display da 6.81″ ed è probabile che il futuro flagship abbia dalla sua una soluzione intorno ai 6.67″.

Per quanto riguarda il resto dei dettagli, sembra che Xiaomi 12 Pro manterrà i bordi curvi dell'attuale generazione; anche la selfie camera non subirà cambiamenti e verrà inserita in un punch hole (stavolta centrale e non in alto a sinistra). Tuttavia sembra che le dimensioni del foro siano leggermente più piccole rispetto al predecessore, mentre i bordi curvi – almeno a prima vista – sembrerebbero meno accentuali.

Per concludere, sembra che il prossimo super top manterrà le forme di Xiaomi 11, con linee aggraziate e angoli arrotondati.

Passando alle indiscrezioni, dalla Cina fanno sapere che il dispositivo dovrebbe avere una risoluzione 2K+. Inoltre le ultimissime novità parlano del 26 dicembre come possibile data di presentazione, in contrasto con voci precedenti (che vedevano il 12.12 come giorno fatidico). Concludiamo con nuovi dettagli sul possibile prezzo di vendita di Xiaomi 12 Pro, che dovrebbe debuttare a circa 5.265 yuan (729€) nella versione da 8/128 GB. Ovviamente, come al solito, ricordiamo che si tratta esclusivamente di leak e mancano ancora conferme ufficiali!

Se volete scoprire tutti i leak e le indiscrezioni dedicate a Xiaomi 12, date un'occhiata al nostro approfondimento per il top di gamma.

