Xiaomi 12 Pro non è ancora uscito ma è già un successo

I prossimi top di gamma della compagnia cinese si avvicinano sempre più e ovviamente stanno generando un hype non da poco, sia per quanto riguarda gli utenti occidentali che quelli cinesi. Questi ultimi, in particolare, stanno aspettando Xiaomi 12 e 12 Pro con un entusiasmo stellare: entrambi i flagship sono già un successo e non sono nemmeno stati annunciati!

Xiaomi 12 e 12 Pro sono i nuovi campioni del brand cinese… e non sono ancora ufficiali!

Come i più “esperti” di smartphone cinesi ben sanno, prima del debutto dei dispositivi più importanti i principali store online danno il via alla registrazioni dedicate ai prodotto. Queste non si traducono necessariamente in vendite, ma permettono comunque di comprendere l'accoglienza del pubblico ben prima del debutto di un terminale. Nel caso di Xiaomi 12 e 12 Pro, l'accoglienza degli utenti cinesi è stata tutt'altro che tiepida: i due top di gamma hanno fatto capolino su JD e Tmall (due importanti e-commerce cinesi) e i numeri raggiunti sono decisamente alti.

Sommando le registrazioni per entrambi i modelli, su tutte e due le piattaforme, otteniamo oltre 200.000 prenotazioni. Xiaomi 12 è stato preferito da circa 98.000 utenti mentre nel caso del fratello maggiore 12 Pro si sale addirittura ad oltre 110.000. Insomma, i nuovi top di Xiaomi sono decisamente popolari nonostante non siano ancora ufficiali.

Inoltre per ora le conferme da parte dell'azienda sono ancora limitate (anche se pian piano Xiaomi sta snocciolando tutti i dettagli). E voi cosa ne pensate? Aspettate con entusiasmo i nuovi smartphone della serie 12?

Nel frattempo, per scoprire tutti i dettagli della gamma (tra conferme ed indiscrezioni), date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato!

