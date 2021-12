Xiaomi 12: ecco come andrà a migliorare la fotocamera

Manca sempre meno all'arrivo di Xiaomi 12, sebbene non ci sia ancora una data, ma già si parla di come migliorerà il comparto fotocamera. Infatti, dalle parole di un dirigente del brand, andiamo a scoprire le quattro novità che vedremo nel comparto multimediale del nuovo flagship.

Xiaomi 12: quattro mosse per una fotocamera ad alto impatto

A parlare delle novità della fotocamera del nuovo flagship di Xiaomi è stato il Presidente della divisione mobile del brand, Adam Zeng, ex CEO di ZTE. Infatti, il dirigente ha spiegato che saranno quattro i miglioramenti che otterrà lo smartphone rispetto alla generazione precedente.

La prima, ovviamente, sarà una velocità di scatto maggiore, che quindi andrà a favorire un punta e scatta più immediato e sicuramente con una resa maggiore. Ma un buono scatto automatico è poco senza una messa a fuoco stabile e Xiaomi 12 non sarà affatto da meno in quanto a questo, visto che si prospettano sensori decisamente stabilizzati.

Inoltre, come già si vociferava, la modalità notturna diventerà un punto fondamentale di questo dispositivo e questo permetterà anche un'implementazione video molto importante. L'ultimo punto, più generico, è l'implementazione delle prestazioni totali delle modalità fotografiche, sia hardware che software.

Ma come si arriva a questi risultati, a questi obiettivi? Molto lo farà il SoC Snapdragon 8 Gen 1, che con il suo ISP (e quindi potrebbe non essere utilizzato il Surge C1) ulteriormente migliorato porterà lo smartphone a dare il meglio di sé a livello multimediale. Questo sicuramente alimenta l'attesa di questo nuovo smartphone che non ha ancora una forma concreta, ad oggi manca un qualsiasi teaser sul design, ma che promette davvero tantissimo.

Se ne volete sapere di più su Xiaomi 12, vi lasciamo il nostro approfondimento dedicato in cui troverete tutte le novità.

