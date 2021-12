Xiaomi 11 LE sarà la prossima “novità” per la fascia media, ma sappiamo già tutto

Siamo in attesa di scoprire tutte le novità su Xiaomi 12 e sul futuro modello Lite della serie, ma intanto continuano i lavori sull'attuale generazione. Xiaomi 11 LE dovrebbe essere la prossima aggiunta alla gamma, ma si tratterà di un dispositivo che conosciamo già bene e qualche Mi Fan starà stringendo tra le mani proprio in questo momento.

Xiaomi 11 LE: che cosa sappiamo del prossimo medio gamma

In base a quanto scovato dal team di Xiaomiui, il nuovo Xiaomi 11 LE è in dirittura d'arrivo per il mercato cinese, tuttavia si tratterà di un terminale già lanciato in Europa e in Italia. Stiamo parlando di Xiaomi 11 Lite 5G NE, dispositivo protagonista della nostra recensione e medio gamma in grado di regalare un bel po' di soddisfazioni grazie al suo corpo ultraleggero e alle specifiche di tutto rispetto. Lo smartphone è stato avvistato con il nome in codice Lisa, la sigla 2107119DC ed è già stato certificato dal TENAA (con tanto di immagini).

Ciliegina sulla torta, abbiamo anche indiscrezioni sulla data di presentazione: il lancio sarebbe fissato per il prossimo 9 dicembre (ma manca ancora una conferma ufficiale da parte della compagnia cinese).

Passando alle specifiche, basandoci sul nostro modello NE, Xiaomi 11 LE (forse la sigla sta per Lite Edition) dovrebbe avere dalla sua un corpo super leggero del peso di 158 grammi, un display AMOLED da 6.55″ Full HD+ con punch hole e 90 Hz, una tripla camera da 64 + 8 + 5 MP con grandangolo e macro, il SoC Snapdragon 778G e una batteria da 4.250 mAh con ricarica da 33W.

