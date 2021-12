vivo Watch 2 avrà un innovativo sistema a doppio chip

Anche se non sono mancati tantissimi smartphone durante quest'anno, il 2021 non ha portato un nuovo indossabile del brand cinese. Per fortuna, prima della fine, ecco che arriva vivo Watch 2, nuovo wearable del brand a distanza di più di un anno del predecessore: andiamo a scoprire tutte le novità.

Aggiornamento 17/12: un nuovo teaser ci svela l'originale comparto hardware di vivo Watch 2. Trovate tutti i dettagli nella sezione “Hardware”.

vivo Watch 2: che cosa sappiamo finora

Design e display

Come anticipato poco sopra, è passato un bel po' di tempo dal debutto del predecessore (qui trovate tutti i dettagli). Il primo vivo Watch è arrivato sul mercato cinese in versione da 46 e 42 mm, con un display AMOLED circolare (da 1.39″ o 1.19″) ed un corpo in acciaio inossidabile 361.

Con il nuovo modello troviamo ancora una volta un display circolare OLED, ma non è dato di sapere se ci saranno due versioni (in base alle dimensioni). Il teaser pubblicato dall'azienda mostra il design a tutto tondo: il pannello è circondato da una ghiera più semplice rispetto al predecessore, ma lo stile si mantiene elegante. Il render mostra che il dispositivo potrà rispondere alle chiamate, segno che lungo la cassa troveremo anche microfono e speaker.

vivo Watch 2 sarà disponibile con un cinturino in silicone – in versione Black e White – e ci dovrebbe essere anche una variante in ecopelle verde. Viene confermata anche una cassa in acciaio in due colori: Silver e Black.

Hardware

La prima novità di vivo Watch 2 sarà nel comparto tecnico, il quale si baserà sull'implementazione di due chipset che lavoreranno a stretto contatto. Quello principale si occuperà della maggior parte delle mansioni, mentre quello secondario sarà incaricato della gestione della connettività. Questa doppia configurazione ha richiesto a vivo 10 mesi di ottimizzazione, ma permetterà allo smartwatch di migliorare l'autonomia, con una batteria da 510 mAh.

Fra le specifiche si menziona il supporto eSIM 4G con chip dedicato eUICC e alle app di terze parti, molto probabilmente in modo simile a quanto avvenuto con Xiaomi Watch Color 2, il quale presenta alcune applicazioni come la calcolatrice, Beidou Maps e così via.

Basandoci sempre sull'attuale vivo Watch, non dovrebbero mancare il supporto NFC, Bluetooth 5.1 e l'assistente vocale JOVI. Magari il dispositivo riproporrà la collaborazione con FIRSTBEAT per salute e sport. E come possiamo vedere dalle immagini, non mancheranno i vari monitoraggi per battito cardiaco, calorie e quant'altro.

vivo Watch 2 – Prezzo e data di presentazione

In merito alla data di presentazione di vivo Watch 2, dopo settimane di indiscrezioni e rumor finalmente l'azienda cinese ad alzare il sipario sul prossimo indossabile. L'evento di lancio del dispositivo è fissato per il prossimo 22 dicembre in Cina: lo smartwatch arriverà insieme alla gamma S12.

