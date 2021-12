vivo V23 Pro è pronto a competere con specifiche niente male

La serie vivo V23 sta per arricchirsi con il suo modello più prestante, cioè la variante Pro. Infatti, dal web sono iniziate ad arrivare le prime indiscrezioni in merito alla configurazione top della gamma di smartphone votata ai selfie, con altre specifiche tecniche molto interessanti.

vivo V23 Pro: tutto ciò che sappiamo

Design e specifiche tecniche

Volendo partire dal design del nuovo V23 Pro, purtroppo non abbiamo ancora indicazioni vere e proprie, ma non ci aspettiamo un design tanto diverso dal modello V23e, sia 4G che 5G, oppure dagli imminenti S12. Questo pare si possa riflettere anche sul display, che secondo i primi leak sarebbe un pannello OLED con refresh rate a 120 Hz, ma anche del proverbiale notch che compone la serie Global.

E per quanto riguarda le specifiche hardware di vivo V23 Pro? Qui abbiamo notizie più concrete, visto che da Geekbench possiamo carpire che lo smartphone si avvarrà di un chipset MediaTek Dimensity 1200, a cui si abbinano almeno 8 GB RAM. Guardando alla ricarica invece, sappiamo che potrebbe essere “solo” da 33W.

Lato fotocamera, ciò che sarebbe prevedibile è la selfie camera da 50 MP, così come il modello LTE del V23e, mentre per il sensore posteriore pare ci sia un sensore da 64 MP. Infine, il software dovrebbe essere Android 12 con FunTouchOS 12 pre-installata.

vivo V23 Pro – Prezzo e data di uscita

Quando arriva vivo V23 Pro? Alla domanda provano a rispondere le indiscrezioni che arrivano da 91Mobiles, che spiega come il modello top della gamma potrebbe arrivare intorno al 4 gennaio 2022. Per il prezzo invece è presto per fare previsioni, ma non ci aspettiamo un costo inferiore ai 300€ al cambio.

