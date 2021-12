vivo annuncia il rilascio dell’aggiornamento ad Android 12 in Europa

Dopo una prima fase di beta testing, finalmente la casa cinese annuncia grandi novità per i suoi smartphone in Europa e in Italia: vivo ha alzato il sipario sui dispositivi supportati e ora sappiamo anche quando arriva l'aggiornamento ad Android 12, con tutti i dettagli del caso. Andiamo a scoprire quali smartphone si aggiorneranno e quando!

vivo e Android 12 in Europa: quando arriva il nuovo aggiornamento?

Ovviamente l'update arriverà sotto forma di Funtouch OS 12, nuova versione dell'interfaccia proprietaria del brand. Questa sarà basata su Android 12, a sua volta ultima versione dell'OS del robottino verde, ricca di novità. Ma quando arriva l'aggiornamento ad Android 12 in Europa (e in Italia) e quali sono gli smartphone vivo supportati? Tramite un comunicato ufficiale, la divisione europea dell'azienda ha confermato che la distribuzione inizierà a partire da gennaio 2022 e che andrà ad aggiornare progressivamente tutti i dispositivi presentati in Europa. L'ultima versione dell'OS di Google è stata rilasciata pubblicamente ad ottobre 2021 e vivo è tra i primi produttori di smartphone a rilasciare questa novità a bordo dei propri terminali.

Quali smartphone vivo si aggiorneranno ad Android 12: ecco i dispositivi supportati

Il lancio della prima versione di Android 12 in Europa sarà predisposto in tre fasi, a partire dalla fine di gennaio 2022, e verrà esteso gradualmente secondo questa scaletta:

X60 Pro e V21 5G saranno i primi modelli che riceveranno Android 12 da fine gennaio 2022 ;

e saranno i primi modelli che riceveranno Android 12 da ; Y21 e Y72 5G verranno aggiornati circa un mese dopo (quindi fine febbraio 2022);

e verranno aggiornati circa un (quindi fine febbraio 2022); X51 5G, Y33s, Y21s, Y70, Y20s, Y11s verranno aggiornati a partire dalla fine di aprile 2022.

vivo ha confermato che sarà possibile scaricare il sistema operativo Android 12 su tutte le linee di prodotto vendute in Europa. I tempi di rilascio dell'aggiornamento potrebbero variare per i dispositivi commercializzati dagli operatori telefonici.

