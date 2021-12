Il risparmio è servito, con il nuovo tablet da 8″ low budget di Teclast

Dopo i primi avvistamenti il nuovo Teclast P85 arriva anche su Banggood, ad un prezzo conveniente: diamo il benvenuto ad un tablet da 8″ che punta al risparmio e che diventerà l'alleato perfetto degli utenti in cerca di un prodotto economico, ma facile da portare il giro e – soprattutto – adatto ai contenuti multimediali e un utilizzo “da divano”.

Teclast P85 è il nuovo tablet super economico da 8″: tutto quello che c'è da sapere su caratteristiche e prezzo

A differenza del modello P25 (anche quest'ultimo appena arrivato su Banggood) ci troviamo alle prese con una soluzione entry level ancora più economica e alla mano. Il nuovo Teclast P85 si presenta come l'erede naturale dei modelli P80 e P80X: un tablet senza grosse pretese, dotato di dimensioni compatte e perfetto per un uso quotidiano senza limiti. Video, navigazione web, messaggistica e applicazioni varie, ossia un terminale basilare per chi cerca un dispositivo economico. Il display è un'unità LCD da 8″ con risoluzione HD+ (1280 x 800 pixel), inserita in un corpo metallico con cornici arrotondate.

Il cuore del tablet Teclast P85 è il chipset Allwinner A133, soluzione già vista in altri terminali di fascia low budget. Lato memorie abbiamo 2 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibile tramite MicroSD. La batteria è un'unità da 4.200 mAh mentre lato software è presente all'appello Android 11. Non sono presenti né il GPS né il supporto 4G: una scelta necessaria per mantenere il prezzo basso.

Il nuovo tablet low budget Teclast P85 viene proposto al prezzo di 75€ grazie all'offerta lancio dello store Banggood. Se siete interessati a questo particolare terminale votato al risparmio, allora di seguito trovate la pagina dedicata presente su BG: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

