Samsung Galaxy S21+ con Chromebook Go in regalo: non lasciatevelo scappare!

Tornano le occasioni d'oro in salsa Samsung: dopo esserci lasciati alle spalle la super offerta dedicata all'ultimo flagship in versione Ultra, si torna con un nuovo sconto altrettanto appetitoso. Samsung Galaxy S21+ ed S21 sono disponibili in offerta ad un prezzo super da Unieuro e in entrambi i casi con l'acquisto dello smartphone si riceverà in regalo un portatile Galaxy Chromebook Go!

Samsung Galaxy S21+ ed S21 ad un prezzo super, con Chromebook Go gratis: ecco come funziona la promo

La super promozione di Samsung continua fino al 19 dicembre: acquistando uno dei suoi ultimi top di gamma entro tale data si potrà ricevere in regalo un pratico Galaxy Chromebook Go, portatile da 14″ perfetto per la mobilità. A questo giro la promozione interessa i modelli Galaxy S21+ ed S21, in entrambi i casi in offerta lampo a prezzi particolarmente interessanti!

Qui sotto trovate i link all'acquisto sia per il Samsung Galaxy S21+ che per il modello S21: come anticipato anche all'interno dell'articolo, entrambi sono in sconto da Unieuro ed è possibile ricevere in regalo un Galaxy Chromebook Go semplicemente registrando il vostro acquisto tramite il sito dedicato all'iniziativa. Quindi non dovrete far altro che acquistare il top di gamma che preferite entro il 19 dicembre 2021 e registrarlo nel sito entro il 9 gennaio 2022. Di seguito trovate i link: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

