Redmi Note 11S in arrivo per il mercato Global: scovato un nuovo modello della serie

Ci stiamo ancora godendo il debutto del nuovo Note 11T (primo modello della gamma Note 11 di Redmi ad uscire dalla Cina) che già si comincia a parlare del prossimo modello per il mercato Global. Secondo le ultime indiscrezioni il nuovo mid-range dovrebbe debuttare come Redmi Note 11S e avere dalla sua un chipset MediaTek ed un comparto fotografico di tutto rispetto.

Redmi Note 11S: spuntano le prime indiscrezioni

Display e specifiche tecniche

Il team di XiaomiMiui è particolarmente affidabile quando si tratta di smanettare all'interno del codice dell'interfaccia di Xiaomi in cerca di indizi sui futuri modelli. A questo giro ci viene presentano Redmi Note 11S, un dispositivo di fascia media pensato per il mercato Global e che potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane. Ovviamente non ci sono immagini e quanto vedete nell'articolo fa riferimento al recente Note 11T (rebrand del Note 11 cinese).

Comunque è lecito immaginare che ritroveremo ancora una volta un display ampio, con punch hole per la selfie camera. Secondo il codice della MIUI dovrebbe trattarsi di un pannello AMOLED a 90 Hz, ma non ci sono dettagli circa le dimensioni.

Un'altra indiscrezione tecnica riguarda il chipset a bordo, il quale dovrebbe essere uno degli ultimi modelli (l'inedito Dimensity 7000 o addirittura il potente Dimensity 9000). Si pensa quindi ad un dispositivo di fascia medio-alta, ma dal prezzo contenuto (nel perfetto stile Xiaomi).

I dettagli trapelati si concludono con il modulo fotografico: Redmi Note 11S dovrebbe fare affidamento su un sensore principale da 108 MP targato Samsung (ISOCELL HM2), supportato da un grandangolo da 8 MP (IMX355), un obiettivo macro da 2 MP; presumibilmente, dovrebbe esserci un quarto sensore.

Redmi Note 11S – Indiscrezioni su prezzo e uscita

Per ora non ci sono dettagli in merito all'uscita di Redmi Note 11S: probabile che il debutto sia fissato per i primi mesi del 2022, magari con un prezzo di vendita intorno ai 250€ (come il predecessore). Ovviamente si tratta solo di ipotesi: non appena ci saranno ulteriori novità (sia leak che conferme ufficiale) provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

