Red Magic 7 Pro avrà la ricarica più veloce di sempre?

Con l'aumentare delle tecnologie di ricarica per mobile sempre più compatte ma sempre più veloci, ci si chiede spesso fin dove si possa arrivare. La risposta prova a darcela Red Magic 7 Pro per cui, tramite una certificazione, apprendiamo un supporto alla ricarica mai visto prima in uno smartphone.

Red Magic 7 Pro: con la ricarica ultra-rapida a 165W avremo il telefono sempre pronto all'uso?

A riportare questa certificazione è Digital Chat Station, che segnala non solo l'utilizzo del prossimo chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 per la serie Red Magic 7, ma anche che il modello Pro abbatterà quasi sicuramente il record di ricarica finora presentato sul mercato. Infatti, con un supporto ai 20V e gli 8.25A, si raggiunge la bellezza di 165W, uno standard che in commercio non è stato ancora raggiunto.

Specifichiamo questo perché i più attenti avranno già pensato allo standard Hyper Charge di Xiaomi a 200W, ma che ad oggi non è presente su alcuno smartphone rilasciato. La nuova ricarica di Red Magic 7 Pro inoltre abbatte anche il record raggiunto dal concept phone Infinix. Insomma, il gaming mobile sta per compiere un altro passo da gigante nell'esperienza d'uso.

La domanda ora che ci si pone è: sarà applicata anche sul modello base, oppure quest'ultimo manterrà lo standard di ricarica a 120W già annunciato nelle precedenti indiscrezioni che abbiamo raccolto nell'approfondimento dedicato?

Ma soprattutto, in quanto tempo il nostro smartphone sarà pronto con una ricarica a 165W? Con i 120W di Xiaomi, sono necessari appena 17 minuti per una carica completa, quindi è possibile che si possa scendere sotto i 10 minuti con tali capacità?

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il