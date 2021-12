Recensione LAOTIE FT-5: la migliore fat bike elettrica (e pieghevole) a meno di 1000 euro

Nel 2022 sentirete molto parlare di Laotie. E non solo per i suoi ottimi monopattini elettrici, diventati ormai quasi un punto di riferimento nel mercato, ma anche perché il brand cinese ha deciso di entrare a gamba tesa anche nel mondo delle biciclette elettriche. L'abbiamo visto con l'ottima Laotie X Fiido DS4 Pro, e lo ritroviamo anche nella LAOTIE FT-5, una fat bike elettrica pensata per essere utilizzata su ogni tipologia di fondo stradale e in ogni stagione, che con i suoi 500w di potenza ed una batteria da 48v e 10Ah, è forse l'unico tra i modelli attualmente in vendita in grado di dare del filo da torcere all'apprezzatissima Fiido M1 Pro.

Perché chi ha amato la fat bike di Fiido da 500w, non potrà non apprezzare il computer di bordo, gli accessori e la potenza della LAOTIE FT-5 che, in effetti, è la prima esponente di questa categoria nel portafogli di prodotti del brand ma nonostante ciò è quasi come se l'azienda sia riuscita ad evitare praticamente tutti gli errori di gioventù che si potrebbero fare progettando un prodotto totalmente nuovo per la propria catena di produzione.

Ma non finisce qui. In occasione del Natale 2021 il brand ha dato il via ad una serie di sconti e promozioni, che sono accompagnati da un vero e proprio contest grazie al quale qualche fortunato potrà portarsi a casa una bici elettrica del brand del tutto gratuitamente. Quindi, se siete interessati a partecipare, seguite attentamente queste istruzioni:

Nel corso dei giorni successivi (il 18, 19, 20 e 21 dicembre), ogni giorno, tramite i canali social, verrà posta una domanda agli utenti: bisognerà scegliere la risposta tra due alternative ed indovinare pian piano quali saranno di regali di Natale di LAOTIE. Tra gli utenti che avranno risposto correttamente a tutte le domande (e seguito la procedura precedente) verranno estratti 8 fortunati che si aggiudicheranno vari premi: l'annuncio dei vincitori sarà fatto proprio da noi, nella videorecensione della Laotie FT-5 che verrà pubblicata nel nostro canale YouTube il 1 gennaio 2022.

Recensione LAOTIE FT-5: la fat bike elettrica (e pieghevole) dei tuoi desideri

Contenuto della confezione

Così come accade con tutti gli altri modelli di questa particolare categoria di bici a pedalata assistita, anche la confezione della Laotie FT-5 è di dimensioni molto generose. E questo perché, sostanzialmente, la bicicletta viene consegnata già assemblata. Prima di salire in sella però, sarà necessaria l'installazione solo di alcuni componenti, come la ruota anteriore, il manubrio, i pedali ed il sellino: operazioni per niente complicate, che tutti saranno in grado di fare.

Scheda tecnica – LAOTIE FT-5

Potenza motore: 5000W (di tipo brushless);

Velocità massima: limitata a 30 km/h;

Batteria: rimovibile da 48v e 10 Ah;

Pneumatici: fat da 20 pollici;

Tre modalità di guida;

Cambio Shimano a 7 rapporti;

Luce anteriore LED;

Telaio lega d'alluminio;

Peso bici 33 kg (con batteria installata);

Freno a disco anteriore/posteriore;

Ammortizzatore anteriore/posteriore;

Dimensioni da aperta: 172 x 106 cm;

Dimensioni da chiusa: 96 x 79 x 45 cm.

Design e materiali

Anche se esteticamente potrebbe sembrare un modello meno “carrozzato” di alcune fat bike pieghevoli che si trovano in commercio, in realtà anche la LAOTIE FT-5 è una di quelle bici elettriche a pedalata assistita che non è poi così semplice da portare in giro. Con la batteria montata pesa circa 33 Kg, il che renderà piuttosto difficoltoso caricarla in auto oppure trasportarla da chiusa nei mezzi pubblici. È pur vero però, che tutta la struttura in lega di alluminio è estremamente solida, il manubrio tende a praticamente azzerare le vibrazioni ed il connubio tra ruote grandi 20” e larghe 4”, doppio ammortizzatore e sellino ampio e comodo, la rendono molto piacevole da guidare.

Il logo dell'azienda è posizionato nella canna centrale della bicicletta ed è davvero molto, molto grande ma, nonostante questo particolare, il design della LAOTIE FT-5 è decisamente accattivante: in molti quando ho testato la bici per Avellino mi hanno chiesto di che modello si trattasse, e questo perché l'accoppiata tra struttura e gomme fat è vincente. Continua però ad essere presente il solito problema della gestione dei cavi, che sono tutti a vista e che qualora non si aprisse e chiudesse la bicicletta con attenzione potrebbero aggrovigliarsi.

Di buona qualità la forcella anteriore ammortizzata in titanio e con meccanismo di bloccaggio in alluminio, così come l'ammortizzatore regolabile che utilizza una tecnologia a spirale da 750 libbre. Ci sono poi i due freni a disco, anteriore e posteriore, che sono di tipo meccanico e sono realizzati a base di rame allargato.

Il modulo batteria è estraibile, e si attiva con una chiave posizionata sulla parte inferiore: tutta l’elettronica non si accenderà finché non si girerà la chiave che avvierà l’alimentazione della batteria. Sul manubrio invece c'è un grande display centrale, nel quale sarà possibile accedere a tutte le informazioni più importanti relative alla bicicletta e che, a differenza di quanto accade con alcuni brand, è perfettamente visibile anche in condizioni di luce diretta. I livelli di assistenza però non vengono gestiti dallo schermo: sul lato sinistro del manubrio quelli di LAOTIE hanno inserito due tasti facilmente raggiungibili mentre si è in viaggio, adibiti proprio a questo scopo.

Motore e cambio

Ad animare la LAOTIE FT-5 ci pensa un motore brushless da 500w, molto potente e scattante, che è stato affiancato da un Cambio Shimano a 7 rapporti (che si collega ad una corona singola a 52 denti). Il cambio è sempre preciso, veloce e affidabile e viene gestito da un selettore a scatto posto sul lato destro del manubrio. Ed è proprio sul lato destro del manubrio che è presente anche l'acceleratore per poter guidare la bici in modalità “full electric” ma che, ricordiamolo, in Italia non è permesso utilizzare sulle bici elettriche.

Anche in questo modello le modalità di pedalata assistita sono tre e non è presente alcun sensore di coppia, il che potrebbe rendere leggermente difficoltose le partenze in salita qualora non si fosse ingranata la giusta marcia: la pedalata assistita parte al quinto giro di pedali ma in questi casi, fortunatamente, la presenza dell'acceleratore semplifica decisamente le cose.

La prova su strada

Alla guida, la LAOTIE FT-5 è chiaramente una fat bike a tutti gli effetti, ed una volta abituatisi a quella strana sensazione dovuta alle gomme molto grandi, guidare la bici elettrica cinese è davvero un piacere: è perfetta per qualsiasi fondo stradale.

Le modalità di funzionamento sono 3 (pedalata manuale, pedalata assistita e full electric) e quando entra in gioco il motore si potrà utilizzare uno dei cinque livelli di assistenza disponibili che, in Italia, sono limitati alla velocità massima di 25 km/h.

E credetemi, in città come Avellino (in cui il fondo stradale uniforme è solo una vana speranza) è una cosa non da poco: soprattutto in questi casi, sono sempre stato del parere che una fat bike sia superiore a qualsiasi tipologia di bicicletta e, certo, in città più grandi con fondi stradali più omogenei forse le sue ruote potrebbero sembrare troppo ma, credetemi, con la LAOTIE FT-5 non avrete alcun problema neppure con i binari del tram oppure su pavé.

Perché sono proprio i pneumatici che svolgono il lavoro più grande di ammonizzazione e, affiancati dai due ammortizzatori, rendono lo scorrimento su qualsiasi tipologia di fondo stradale sempre comodo e piacevole, anche con condizioni meteo avverse: con la pioggia, ad esempio, la LAOTIE FT-5 non fa alcuna grinza e la presenza del parafango posteriore eviterà gli schizzi.

Insomma, sono sempre stato un tipo da fat bike ed anche se si tratta di una tipologia di bicicletta non adatta proprio a tutti, devo ammettere che l'esperienza di guida con la LAOTIE FT-5 è piacevole sotto ogni aspetto. Il suo motore è in grado di supportare un peso massimo di ben 150 KG e nelle mie prove sono giunto alla conclusione che è in grado di dare un aiuto in salite fino a circa 30° di pendenza. Non male.

Autonomia della batteria – LAOTIE FT-5

L'unico vero compromesso della LAOTIE FT-5 potrebbe essere la batteria. E non perché non è in grado di garantire la potenza giusta al motore (perché lo è e come), ma perché i suoi 10 AH sono un filino sottodimensionati rispetto a quanto si trova nel mercato. Certo, è un valore che influenza in sostanza l'autonomia della batteria e non direttamente la spinta del motore, che nei miei test mi ha fatto arrivare con la LAOTIE FT-5 a circa 68 Km in modalità a pedalata assistita e circa 28 Km in modalità full-electric.

Ed è tutto sommato un risultato niente male soprattutto considerando il peso della bici, il mio peso (che di certo non è un peso piuma) ed il fatto che ad Avellino siano presenti tantissimi saliscendi. La ricarica avviene in circa 5 ore e mezzo, tramite un alimentatore esterno con presa italiana che continua a soffrire della presenza di un cavo di alimentazione forse troppo corto per le mie esigenze.

Prezzo di vendita e considerazioni,

Il prezzo di vendita attuale della LAOTIE FT-5 è di 939.03 euro ma, tramite il coupon che trovate in basso, potreste portarvela a casa in sconto a 921,32 euro con spedizione dall'Europa, quindi con consegna veloce e senza dovervi preoccupare di eventuali oneri doganali. E se vi ricordate bene è, più o meno, il prezzo di vendita scontato con il quale un anno fa si poteva acquistare la Fiido M1 Pro, con la differenza che la LAOTIE FT-5 è dotata di più accessori, ha una struttura più solida e silenziosa e dei freni a disco decisamente più prestanti e sicuri. Insomma, si tratta di una fat bike elettrica che integra tutte le funzionalità ad oggi disponibili per una bicicletta di questa categoria, ed è adatta ad ogni tipologia di strada o di stagione.

Certo è un modello pesante e non è sicuramente tra le bici elettriche pieghevoli più comode da caricare in auto, ma il suo peso lo si nota solo quando non la si utilizza, perché il motore è più che proporzionato alla sua stazza e la rende una delle fat bike elettriche più potenti, divertenti e bilanciate che si possono acquistare a meno di 1000 euro.









