Recensione Black Shark JoyBuds: il gaming ora ha un suono diverso (e costa poco)

Quando si parla di Black Shark, sebbene ridondante, si parla spesso e volentieri di gaming mobile. Ed infatti il brand partner di Xiaomi non lesina accessori dedicati, pensati per cose come la dissipazione del calore o anche per l'audio dei suoi smartphone e non solo. E proprio con gli auricolari TWS Black Shark JoyBuds ha provato a cambiare le regole dell'audio da gaming e abbiamo voluto provarli in recensione: saranno riusciti a convincerci?

Recensione Black Shark JoyBuds | Auricolari TWS gaming

Contenuto della confezione

La confezione dei Black Shark JoyBuds è sicuramente curata, ma non ha quel tocco gaming visto con quella delle Lucifer, benché abbiano comunque richiami al brand e alla loro mansione. All'interno troviamo l'essenziale, tra manualistica e cavo di ricarica. Se consideriamo il target di prezzo, va bene così.

Design e materiali

Il design è un punto a favore delle cuffie Black Shark in recensione. Di conformazione semi in-ear, a parte la zona in cui alloggia il microfono esterno, contornato da un cerchio in verde fluo tipico del marchio, sono del tutto opache e questo è davvero buono in chiave impronte. Stessa sorte per il case, compatto ma concreto e realizzato in maniera davvero originale. Il policarbonato utilizzato è di buona fattura, il che eleva la qualità del prodotto in una categoria spesso avara di elementi premium.

Funzioni Smart

Più che l'audio, la Core feature di questi auricolari TWS sono le funzioni smart. Si parte dal presupposto che esiste un'applicazione, Black Shark Arsenal, che è davvero ben fatta. Essa è disponibile anche in Italiano, quindi non avrete alcun problema ad utilizzarla. I vari menù ci fanno settare le varie modalità di controlli touch ma anche di provare tali controlli tramite la mascotte del brand e soprattutto, di passare dalla Modalità Musica (standard) alla Modalità Gioco.

Quando avviene questo switch, abbiamo trovato molto carina la voce che dice “Game Mode: On, Ready to fight!” proprio a dare un senso di gaming vero e proprio. I controlli touch sono comunque molto precisi e semplici, ma manca la possibilità di utilizzarli per l'assistente vocale, poco male per il fine cui sono pensate. La modalità di Gioco, cioè a bassa latenza, durante i video e le sessioni di gioco fa davvero un ottimo lavoro e quindi si può giocare in maniera sincronizzata con l'audio.

Quanto al Bluetooth, standard 5.2, è molto stabile ed il codec AAC fa assolutamente il suo lavoro per il suono, ma questo lo vedremo dopo. Presente inoltre il rilevamento dell'orecchio, che funziona molto bene.

Qualità audio – Black Shark JoyBuds

E vendiamo quindi alla qualità audio. Che dire, sebbene non ci aspettassimo un suono di pregio, dobbiamo dire che questi auricolari Black Shark ci hanno soddisfatti con una pulizia interessante, sebbene si punti a pompare un po' troppo i bassi, sfavorendo quindi alti e medi. Possibile che questa scelta sia dovuta alla voglia di puntare ai gamer e gli effetti sonori e tutto sommato è una visione onesta.

In chiamata sono davvero un buon prodotto, perché ci sentono in maniera concreta e anche noi in ascolto abbiamo avuto un'ottima risposta. Forse in condizioni di vento forte vanno in difficoltà, ma i microfoni fanno un buon lavoro.

Autonomia

Altro punto a favore delle JoyBuds è l'autonomia della loro batteria. Il modulo da 35 mAh per auricolare e i 400 mAh della custodia fanno il loro egregio lavoro, portando a quasi 6 ore di ascolto consecutivo con le sole cuffie e fino a 25/26 ore con case. Non possiamo chiedere di più, onestamente.

Recensione Black Shark JoyBuds – Prezzo e conclusioni

Arrivando alla fine di questa recensione, possiamo dire che i Black Shark JoyBuds sono un prodotto che fa ben più di quanto farebbe un prodotto che costa uguale. Infatti, questi auricolari su Amazon sono soggetti a sconti e promozioni, che li portano ad un prezzo intorno ai 30-40€, che dobbiamo dire è più che inquadrato. Insomma, in breve, se avete bisogno di un buon paio di auricolari wireless per giocare e non vi va di arrivare a prezzi più alti, prendetele ad occhi chiusi, a patto che vi piacciano le semi in-ear.

N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

