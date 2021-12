Realme farà un regalo a tutti i fan di Dragon Ball Z

La voglia di accattivare i giovani con i propri smartphone è ormai prerogativa dei vari brand e su tutte, in questo, svetta Realme. Non a caso infatti, il brand ha annunciato che potremo vedere uno smartphone Realme dedicato al leggendario manga Dragon Ball Z, in una versione speciale tutta da vedere.

Realme x Dragon Ball Z: quale sarà lo smartphone speciale dedicato al manga?

A rivelare i primi dettagli di questa collaborazione con Bandai Namco per il capolavoro di Akira Toriyama è stato proprio il profilo di Realme, a cui ha fatto seguito l'annuncio del Presidente della divisione cinese Xu Qi-Chase. Ma quale può essere lo smartphone dedicato a questa “fusione”?

Ovviamente, la mente va subito alla serie Realme GT 2, ma il brand non ha ancora rivelato se si tratta proprio di questa soluzione. Difficile, ma non è escluso, che possa essere GT Neo 2, che però spuntò in un render tempo fa con Sun Wukong, ispiratore di Goku. Insomma, aldilà dei teaser ufficiali, abbiamo ancora da scoprire quale sarà il dispositivo che potrebbe far luccicare gli occhi ai fan.

Quella tra Realme e Dragon Ball Z è solo l'ultima di tante collaborazioni tra i brand di tecnologia e i manga o ai videogiochi. Basti pensare alle tante edizioni speciali degli OPPO Reno, oppure i vari OnePlus venuti fuori, volendo restare nel mondo OPlus. E, detto sinceramente, è sempre interessante vedere queste iniziative, sperando sempre approdino anche da noi (cosa che non avviene quasi mai in via ufficiale).

Ma quando lo vedremo presentato? La data è quella del mega evento per i nuovi flagship, quindi conosceremo lo smartphone il prossimo 4 gennaio 2022, come a voler iniziare benissimo l'anno.

