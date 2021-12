Realme Buds Air 3 pronte all’arrivo: prime certificazioni

Dopo l'ottimo successo delle Realme Buds Air 2, sul mercato pare stia per giungere il momento delle Buds Air 3. Infatti, da un nuovo leak apprendiamo la certificazione di quelle che dovrebbero essere le nuove cuffie TWS del brand, ma quali potrebbero essere le novità nelle specifiche tecniche?

Realme Buds Air 3: cosa sappiamo sulle nuove cuffie TWS?

Design e specifiche tecniche

Cosa abbiamo in merito ai nuovi auricolari di Realme? A dire il vero non tantissimo, ma possiamo già delineare un profilo di come potrebbero essere. La certificazione ottenuta dal modello RMA2105 non ci porta ancora alcuna indicazione sulle specifiche, ma possiamo ipotizzare possa venir confermato un design in-ear.

Questo perché è molto probabile venga aggiornata la tecnologia di cancellazione attiva del rumore, già vista sui Buds Air 2 e Buds Air Pro, magari sforando i 35 dB raggiunti con i secondi menzionati. Oltre a questo, è possibile che venga utilizzato un nuovo chipset intelligente che succeda all'R2, che ha già fatto molto bene sui predecessori.

Chiaramente, ci aspettiamo venga mantenuta la funzione Bass Boost, con magari una co-ingegnerizzazione di tutto rispetto. Quanto ai driver, non è escluso che possano essere più ampi rispetto ai 10 mm dei Buds Air 2, sempre realizzati in Carbonio Diamond-like. Le cuffie saranno sicuramente gestibili dall'applicazione Realme Link, già molto completa.

Realme Buds Air 3 – Possibile prezzo e data di uscita

Sebbene sia forse presto per parlare di data di uscita, vista la mancanza di dettagli concreti, secondo Mukul Sharma le Realme Buds Air 3 non sarebbero lontane dalla presentazione. Possiamo ipotizzare che il brand possa presentarli nella cornice dedicata al GT 2 Pro, ma non ne possiamo ancora essere sicuri. Quanto al prezzo, ci aspettiamo un range che non si allontani dai 45/55€ di listino riservati al modello precedente.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il