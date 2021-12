POCO M4 sarà 5G, lo svela una certificazione

Qualche tempo fa abbiamo visto all'opera il modello Pro 5G della serie POCO M4, ma pare sia arrivato il momento del modello base. Questa variante, di solito rappresentante della fascia medio-bassa, sembra avere stavolta una configurazione di specifiche tecniche più interessante del previsto, ma lo sarà anche nel prezzo?

POCO M4 5G: tutto ciò che sappiamo

Design e specifiche tecniche

Le prime notizie in merito al modello liscio della serie POCO M4 arrivano da una serie di certificazioni, dove il modello 2201117PG non solo si avvale della nomenclatura di cui sopra, ma apprendiamo anche che questo modello sarà anch'esso 5G, quasi a voler fare un passo in avanti in quanto fasce più basse del mercato.

Purtroppo non ci viene rivelato quale chipset potrebbe montare, ma considerando la scelta fatta per la connettività, le strade che si potrebbero intraprendere sono due: Snapdragon 480+ oppure MediaTek Dimensity 700/720, che fungono da esponenti della fascia entry-level in questa categoria di dispositivi.

Ci aspettiamo poi una batteria molto capiente almeno da 5.000 mAh, con una ricarica che però non dovrebbe superare i 33W del modello Pro, se non proprio attestata a 22.5W come M3 Pro. Ciò che è sicuro, è il suo debutto con il software MIUI 12.5.

POCO M4 5G – Possibile prezzo e data di uscita

Quando potrebbe arrivare quindi il nuovo POCO M4 5G? Le previsioni non sono ancora chiare, ma possiamo auspicare ad un periodo non più lontano di gennaio/febbraio 2022. Quanto al prezzo invece, non ci aspettiamo un costo più alto rispetto a M3 Pro, quindi intorno ai 179€.

