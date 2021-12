OPPO Reno 7 si tinge di rosso per il Capodanno Cinese

Il Capodanno Cinese è festività più importante del paese e per l'occasione il colosso asiatico ha deciso di festeggiare in grande stile presentando OPPO Reno 7 New Year Edition: il mid-range stiloso si tinge di rosso nella nuova colorazione Red Velvet!

OPPO Reno 7 New Year Edition: tutto quello che c'è da sapere sulla versione dedicata al Capodanno Cinese

Da sempre il rosso è il colore del Capodanno Cinese e nel corso degli anni abbiamo visto molteplici versioni speciali dedicati a questo particolare evento (anche se il nostro campione resta sempre OPPO R17 Pro con la sua texture suina). OPPO Reno 7 new Year Edition non fa eccezione ed arriva in una sgargiante colorazione Red Velvet, splendida ed elegantissima. Oltre al nuovo colore, il logo del brand è affiancato da una piccola tigre: il 2022, infatti, viene considerato l'Anno della Tigre dalla tradizione cinese. Per quanto riguarda le specifiche, non ci saranno novità: ritroveremo un display AMOLED da 6.43″ Full HD+ a 90 Hz, una selfie camera da 32 MP inserita in un punch hole e il chipset Snapdragon 778G. Non mancheranno poi una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 60W ed una tripla fotocamera da 64 + 8 + 2 MP con grandangolo e macro.





Le prevendite dedicate ad OPPO Reno 7 New Year Edition cominceranno il 27 dicembre, solo in Cina, al prezzo di 2.699 yuan (373€) per la versione da 8/128 GB. Saranno disponibili anche i tagli da 8/256 GB e 12/256 GB, rispettivamente a 415€ e 456€ al cambio attuale.

Volete mettere le mani su OPPO Reno 7 Pro? Allora ecco dove comprare il modello top della serie Reno, anche in versione League of Legends (con una strizzata d'occhio ad Arcane, ovviamente).

