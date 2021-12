OPPO, la fotocamera retrattile si rivelerà molto presto

OPPO punta a rendere l'Inno Day 2021 un evento pieno di novità e tante feature che mirano a stupire, come la fotocamera retrattile proprietaria. Infatti, oltre a quello che sarà il suo primo pieghevole sul mercato, il brand non perderà occasione di mostrare i suoi progressi nel campo della fotografia da mobile.

OPPO: quali saranno le feature della fotocamera retrattile?

OPPO ha mostrato un po' a sorpresa la sua nuova tecnologia, mostrandola addirittura su uno smartphone fatto e finito, il che ci fa sospettare addirittura di un prototipo dei prossimi Find X4/X5. Come possiamo vedere, il sensore principale si estende per una certa area, così da ottenere uno Zoom più concreto e sicuramente più ampio. Da come mostra il teaser del brand, basterà semplicemente aprire l'applicazione fotocamera per poterlo utilizzare, ma crediamo ci sia una feature dedicata nel software specifico.

Molto singolare il fatto che OPPO ci tenga a mostrare non solo la grandezza del sensore (1/1.56″, 50 mm, f/2.4), come a simulare una vera e propria macchina fotografica, ma anche la sua impermeabilità, visto che lo smartphone è letteralmente coperto da getti d'acqua. Non sappiamo se questa tecnologia di fotocamera retrattile sarà poi combinata al famoso ISP OPPO M1 (chipset d'immagine), ma non è affatto escluso.

Questa tecnologia è inedita sul settore smartphone? Ufficialmente no, perché anche Xiaomi tempo addietro mostrò un suo sensore retrattile e progressivo, ma non è ancora arrivato sul mercato. O meglio, Samsung Galaxy K Zoom fu un esperimento molto particolare, ma il retro era proprio quello di una fotocamera, quindi non totalmente mobile come vuole invece fare OPPO. Ma quando la mostrerà al mondo? Il brand ha fissato l'evento per il 14 dicembre 2021, il primo giorno di INNO Day 2021, quindi è praticamente dietro l'angolo.

