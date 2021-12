OPPO Find X5 Pro: tutto quello che c’è da sapere

Si comincia a parlare del futuro della gamma top del brand cinese e in particolare del prossimo OPPO Find X4 e X4 Pro. Sebbene sembri prematuro, in realtà stanno cominciando a fare capolino le prime indiscrezioni e già si accenna ad un comparto fotografico di tutto rispetto, con tanto di un ISP proprietario. Di seguito trovate tutti i dettagli con ipotesi, leak ed indiscrezioni in merito al top di gamma.

Aggiornamento 29/12: arrivano le prime immagini render (leak) insieme a vari dettagli su specifiche, uscita e presunto prezzo. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

OPPO Find X4 Pro o X5 Pro: tutto ciò che sappiamo sui prossimi flagship

Design e display

Parlare del design del futuro OPPO Find X4/X5 Pro è più complicato di quanto sembra. La casa cinese finora ha optato per cambiamenti radicali nello stile: si pensi alle fotocamere Stealth del primo capito, al look più classico del secondo modello, fino ad arrivare alle forme dinamiche del layout della fotocamera di Find X3. Tre top di gamma e in comune solo la passione per la potenza e l'eleganza. Tuttavia, stando ai primi render pubblicati da OnLeaks dovremmo ritrovare un design simile a quello dell'attuale top, anche se con delle leggere differenze nel modulo fotografico. Ancora una volta dovremmo avere un corpo unibody in vetro con una fotocamera leggermente rialzata, tutt'uno con la scocca.

Per quanto riguarda il nome, vari leaker ipotizzano che a causa della “tetrafobia” tipica della cultura cinese, OPPO salterà una generazione, passando direttamente a Find X5 Pro. Non si tratta di una pratica così rara e perfino la cugina OnePlus ha optato – a suo tempo – per un salto generazionale.

1 di 4

Sulla base dei leak, il display dovrebbe essere un'unità da 6,78″ Quad HD+ (3216 x 1440 pixel) con un pannello AMOLED E4 con supporto HDR10+ e tecnologia LTPO, refresh rate dinamico fino a 120 Hz e campionamento del tocco a 240 Hz. Ovviamente ci aspettiamo il ritorno o un miglioramento del sistema Full-path Colour Management, il quale permette di acquisire, archiviare e visualizzare foto e video con 1 miliardo di colori.

Hardware

Lato hardware, abbiamo la conferma della presenza del chipset Snapdragon 8 Gen 1, un SoC targato Qualcomm con processo produttivo a 4 nm. Dentro ci sarebbe una CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X2 + 3 x 2,5 GHz + 4 x 1,79 GHz) e una GPU Adreno 730. Ad affiancarlo ci sarebbero memorie fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256/512 GB di storage UFS 3.1 non espandibile. È probabile che anche a bordo di OPPO Find X4/X5 ci sia la tecnologia Virtual RAM.

Tuttavia, sempre OPPO ha confermato che nella serie Find X verrà utilizzato anche il chipset MediaTek Dimensity 9000. Molto probabile che il brand voglia creare una serie senza compromessi in cui coesistano entrambi i SoC.

E d'altronde, sarebbe la prima volta per la serie Find X con una soluzione non Qualcomm per tutti gli esponenti. Se volessimo fare una previsione, ci possiamo aspettare Find X4 con MediaTek e Find X4 Pro con Snapdragon, ma la situazione potrebbe addirittura ribaltarsi, visto che il Dimensity 9000 sta facendo registrare risultati più prestanti della soluzione americana e quindi, attenzione ad un Pro con tale hardware.

Passando al resto delle specifiche, con la prossima serie Find X4 è prevista una ricarica rapida al top, per una batteria a doppia cella da 4.500/5.000 mAh. Secondo le indiscrezioni, sarà “sopra i 65W”, ma i tempi non sarebbero ancora maturi per la portentosa ricarica a 150W. Al suo posto, OPPO avrebbe optato per la commercializzazione della ricarica a 80W. Immancabile anche la ricarica wireless (AirVOOC da 50W, secondo le ultime novità), ormai fondamentale a bordo di qualsiasi device top che si rispetti.

Fotocamera

Si è parlato per tanto tempo del possibile debutto di OPPO nel campo dei chipset e alla fine le indiscrezioni hanno preso un'altra direzione. Infatti, la compagnia cinese ha lanciato OPPO MariSilicon X, un chipset d'immagine proprietario (o ISP), similmente a quanto visto con Xiaomi e vivo ed il brand ha confermato che sarà presente sulla prossima serie Find. Si tratterebbe di un passo avanti molto importante, che consentirebbe all'azienda di gestire a tutto tondo la qualità e l'elaborazione delle immagini, visto anche il forte interesse nel migliorare dal punto di vista fotografico.

Inoltre questo sarebbe solo il primo passo: la casa cinese punterebbe addirittura a bypassare Qualcomm e MediaTek puntando su SoC auto-sviluppati. Inoltre, un render online ci svelerebbe come sarebbe fatto il modulo fotografico. Si parla di una tripla fotocamera da 50+50+13 MP, cioè un sensore primario 1/1,5″ super stabilizzato, un grandangolare sempre da 1/1,5″ (forse lo stesso sensore) e un teleobiettivo 2x. La selfie camera, invece, sarebbe un singolo sensore da 32 MP. Se ne volete sapere di più, abbiamo riportato tutte le possibili novità in questo articolo.

Ci potrebbero essere tre modelli per la serie Find X5

Sebbene il dualismo dei due modelli della nuova serie Find X si sia protratto fino ad ora e con giusta ragione, il nuovo leak di Digital Chat Station potrebbe cambiare un po' le carte in tavola. Infatti, l'insider ha spiegato che potrebbero esserci ben 3 modelli della serie Find X4/X5 (non ancora confermato), quindi oltre ai due già citati con Dimensity 9000 e Snapdragon 8 Gen 1, potremmo vederne un altro di cui però non se ne conosce ancora l'entità.

Volendo fare previsioni, è possibile che sia un modello “meno” prestante dotato di Snapdragon 888, una possibile variante Neo vera e propria (inedita in Cina). Tutto ciò, ovviamente, è tutto da confermare, ma sarebbe davvero interessante.

OPPO Find X4/X5 Pro – Indiscrezioni su prezzo e uscita

Cosa sappiamo in merito alla data di uscita di OPPO Find X4/X5 Pro? Dopo le prime indiscrezioni arrivate da fonti cinesi, apprendiamo da una nota ufficiale che i nuovi flagship del brand saranno presentati anch'essi nel Q1 2022, in linea con quanto accaduto con X3 Pro. Secondo alcune indiscrezioni il debutto dovrebbe avvenire verso la fine del Capodanno Cinese (prima settimana di febbraio 2022); tuttavia altre voci parlano del mese di marzo 2022. Al momento dalla casa cinese tutto tace e mancano informazioni ufficiali.

In merito al prezzo, ricordiamo che l'attuale top è proposto a 1.149,99€ in Italia: probabile che per il successore avremo una cifra simile (o al massimo tendente verso l'alto). Per quanto riguarda le cifre cinesi, un noto leaker rivela che i prezzi dovrebbero essere di 4499 yuan e 5499 yuan (ossia 624€ e 762€ al cambio), rispettivamente per le versioni da 8/256 GB e 12/512 GB. Un'ennesimo leak, stavolta per quanto riguarda il mercato Global (indiano), parla di circa 52.990 rupie come prezzo di partenza, ossia 626€.

