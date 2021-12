OnePlus Red Cable Club arriva in Italia: come avere gli sconti del 50%

Era il 2019 quando veniva annunciato il programma OnePlus Red Cable Club: a distanza di due anni, finalmente questa iniziativa arriva anche in Italia. C'è voluto un po' di tempo, ma il programma di fedeltà sbarca anche in occidente, con l'obiettivo di allargare la community del brand di Pete Lau. Un programma che prende il nome dall'iconico cavo rosso che da sempre contraddistingue il sistema di ricarica degli smartphone OnePlus. Ma vediamo insieme come entrare a farne parte e quali sono i benefici di cui possono usufruire i partecipanti.

OnePlus lancia il programma Red Cable Club in Italia

Il percorso di OnePlus l'ha portata da brand di nicchia, dedicata esclusivamente ai tech entusiasts, a una compagnia dalle ambizioni ben più larghe. Lo si capisce dalla fusione con OPPO per unire le forze, ma anche e soprattutto da quanto stia puntando sulla serie Nord, le cui vendite la stanno facendo crescere in tutto il mondo. L'espansione del OnePlus Red Cable Club rientra in questa strategia di capillarizzazione e fidelizzazione del marchio. Dopo essere partita dall'India, la società ha deciso di estenderlo anche in quei mercati dove inizialmente non aveva particolare incisività.

Quali sono i vantaggi?

Il programma OnePlus Red Cable Club si divide in quattro fasi, in base al numero di utenti che ne entrano a far parte. Ogni fase ha dei benefici sotto forma di sconti e spedizione gratuita, in ordine crescente ogni volta che si passa a quella successiva. Ecco quali sono:

Explorer (fino a 349 membri) 2% di sconto sui telefoni OnePlus 10% di sconto sugli accessori OnePlus Spedizione gratuita su tutti i prodotti

(fino a 349 membri) Insider (da 350 a 999 membri) 5% di sconto sui telefoni OnePlus 20% di sconto sugli accessori OnePlus Spedizione gratuita su tutti i prodotti

(da 350 a 999 membri) Elite (da 1.000 a 4.999 membri) 8% di sconto sui telefoni OnePlus 30% di sconto sugli accessori OnePlus Spedizione gratuita su tutti i prodotti

(da 1.000 a 4.999 membri) Supreme (oltre 5.000 membri) 10% di sconto sui telefoni OnePlus 50% di sconto sugli accessori OnePlus Spedizione gratuita su tutti i prodotti

(oltre 5.000 membri)

Inoltre, far parte della community significa avere accesso privilegiato a prodotti in quantità limitata.

Come aderire?

OnePlus Red Cable Club è a tutti gli effetti una community che mira a unire quanti più fan OnePlus in un unico posto, dando loro in cambio dei succitati vantaggi. Più membri ci sono nel programma di fidelizzazione, più questi vantaggi diventano incisivi, come potete vedere dai vari scaglioni. Detto questo, per entrare a far parte dell'iniziativa dovete iscrivervi dal sito dedicato:

Iscriviti a OnePlus Red Cable Club

