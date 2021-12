OnePlus 9 e 9 Pro cominciano a ricevere la OxygenOS 12 con Android 12 Stabile

Dopo le varie versioni beta era solo questione di tempo prima di vedere il rilascio di Android 12 Stabile, sotto forma di OxygenOS 12, per OnePlus 9 e 9 Pro. La casa cinese ha dato il via al rilascio dall'India e l'update arriverà presto anche alle nostre latitudini: intanto andiamo a scoprire tutte le novità!

Android 12 e OxygenOS 12 Stabile arrivano a bordo di OnePlus 9 e 9 Pro: tutti i dettagli

Gli appassionati del brand asiatico più informati già sanno cosa li aspetta con il nuovo aggiornamento. La OxygenOS 12 Stabile per OnePlus 9 e 9 Pro è basata su Android 12 e porta con sé tutte le novità dell'OS del robottino verde. Inoltre sono presenti numerosi miglioramenti per l'usabilità dell'interfaccia utente ma anche con un occhio alla qualità della vita (Zen Mode rinnovata, Work Life Balance 2.0 ed altro). Non perdete il nostro approfondimento per scoprire le nuove funzionalità introdotte da OnePlus. Tornando all'update vi segnaliamo che si tratta sì di una versione stabile, ma è ancora una release di prova: se non ci saranno problemi con questo primo firmware si procederà poi al roll out per tutti.

Di seguito trovate il changelog completo dell'aggiornamento, il quale richiama quello visto per la versione Open Beta 2.

Sistema Icone del desktop ottimizzate con texture migliorate, utilizzando un design ispirato a materiali nuovi di zecca e unendo luci e livelli

Modalità scura La modalità scura ora supporta tre livelli regolabili, offrendo un'esperienza utente più personalizzata e confortevole

Shelf Nuove opzioni di stile aggiuntive per le carte, che rendono i contenuti dei dati più facili da leggere Scheda di controllo degli auricolari appena aggiunta con regolazione con un clic degli auricolari Bluetooth Accesso appena aggiunto a OnePlus Scout in Shelf, che consente di cercare più contenuti sul telefono, tra cui app, impostazioni, dati multimediali e così via Scheda OnePlus Watch appena aggiunta nello scaffale, per dare un'occhiata facilmente alle tue statistiche sulla salute

Work Life Balance La funzione Work Life Balance è ora disponibile per tutti gli utenti, consentendoti di passare facilmente dalla modalità Work a Life tramite impostazioni rapide WLB 2.0 ora supporta la commutazione automatica della modalità Work/Life, in base a posizioni specifiche, rete Wi-Fi e orario, portando anche profili di notifica App personalizzati in base alla personalizzazione

Galleria Galleria ora consente di passare da un layout all'altro con un gesto (pizzico con due dita), riconoscendo in modo intelligente le immagini di migliore qualità e ritagliando la miniatura in base al contenuto, rendendo il layout della galleria più piacevole

AOD Canvas La funzione Canvas dell'AOD offre nuovi stili diversi di linee e colori, per un'esperienza di blocco schermo ancora più personalizzata con immagini stimolanti Più pennelli e tratti aggiunti di recente e supporto per la regolazione del colore Algoritmo software ottimizzato e riconoscimento facciale migliorato per identificare meglio le caratteristiche e il colore della pelle di diverse figure



Per quanto riguarda i link al download della OxygenOS 12 Stabile con Android 12 per OnePlus 9 e 9 Pro bisognerà pazientare ancora qualche giorno. L'update ha fatto capolino in India e siamo ancora in attesa per quanto riguarda il roll out della versione Global e quella per l'Europa (ossia la nostra). Non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli. Nel frattempo assicuratevi che il vostro flagship sia aggiornato all'ultima release disponibile della OxygenOS 11.

