OnePlus 6 e 6T si aggiornano alla OxygenOS 11.1.2.2: tutte le novità | Download

Nonostante siano ormai passati tre anni dalla loro commercializzazione, OnePlus 6 e 6T continuano ad aggiornarsi. Questa volta è arrivato il turno della OxygenOS 11.1.2.2, l'ultima versione del software che caratterizza i due ex top di gamma con Snapdragon 845. Nati con l'allora Android 8.1 Oreo per il primo e 9 Pie per il secondo, sono entrambi arrivati al più recente Android 11, probabilmente la release di Google con cui concluderanno la loro carriera.

Parte l'aggiornamento alla OxygenOS 11.1.2.2 per OnePlus 6 e 6T

Continua ad aggiornarsi la UI proprietaria, invece, come dimostra il rilascio di questa nuova OxygenOS 11.1.2.2 per OnePlus 6 e 6T. Un aggiornamento che prevedibilmente non aggiunge nulla di radicale, se non l'inserimento delle patch di novembre 2021. Nel changelog dell'aggiornamento software vengono anche riportate migliorie generiche per la stabilità del dispositivo.

In ogni caso, l'aggiornamento è in fase di roll-out, pertanto dovrebbe arrivarvi in questi giorni. In caso contrario, potete seguire questa guida dedicata per accelerare l'arrivo degli aggiornamenti sul vostro OnePlus. In ultima battuta, potete effettuare il download e l'installazione manuale della ROM:

Scarica la OxygenOS 11.1.2.2 per OnePlus 6 e 6T

