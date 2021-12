Fino a 50€ di sconto su tanti smartphone, vacuum cleaner ed accessori Xiaomi!

Le occasioni per i regali di Natale ormai sono davvero tantissime ed in mezzo questo panorama di sconti ora ci si mette anche eBay che prova ad ingolosire gli appassionati di Xiaomi con un coupon che vi fa risparmiare fino a 50€. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della promozione e come fare per utilizzare questo codice sconto.

Tanti prodotti Xiaomi in sconto con questo coupon eBay: una valanga di occasioni per tutte le tasche

Quasi a sorpresa eBay ha reso disponibile il suo Coupon PIT10PERTE per tanti prodotti a marchio Xiaomi (e non solo): se state pensando ai regali di Natale oppure se puntate ad un nuovo smartphone per voi, allora siete capitati nel posto giusto. Comunque le offerte non si limitano ai telefoni ma sono presenti anche tante altre occasioni (in particolar modo su vacuum cleaner ed altri elettrodomestici).

Come funziona il nuovo codice sconto eBay per Xiaomi

Il funzionamento del nuovo codice sconto di eBay non è dissimile da quanto visto in precedenza: il coupon “PIT10PERTE” permette di beneficiare di uno sconto del 10% su determinati prodotti, fino ad un massimo di 50€. Il codice può essere utilizzato 10 volte per ogni utente, fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2021. Quindi, ricapitolando, avrete la possibilità di utilizzare il codice più volte (fino ad un massimo di 10).

Per riscattare il coupon basterà aggiungere nel carrello uno o più prodotti delle categorie idonee e, prima di effettuare il pagamento, inserire il codice nell'apposito campo.

Di seguito trovate la pagina principale del nuovo evento promozionale con Coupon eBay, a questo giro dedicato ai prodotti Xiaomi (e non solo). Se non visualizzate correttamente il box qui sotto – o quelli successivi – provate a disattivare AdBlock.

Oltre alla pagina dell'evento vi segnaliamo anche una serie di offerte interessanti, suddivise per categoria di prodotti. Ecco la nostra selezione di sconti!

