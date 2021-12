Arrivano I Natalissimi di Unieuro: regali di Natale tech per tutta la famiglia!

Le offerte per i regali di Natale continuano dopo che eBay ha aperto le danze (facendo parecchio sul serio): ora si unisce anche Unieuro con la promozione “I Natalissimi“, un'occasione ricca con tanti smartwatch, notebook, smart TV, accessori audio e una valanga di altri prodotti tech e non!

Unieuro lancia I Natalissimi: ecco tutte le offerte per i regali di Natale in salsa tech

I Natalissimi di Unieuro portano in campo tutta una serie di prodotti tech a prezzo scontato, anche oltre il 50%. Si tratta di dispositivi di tutti i tipi e per tutte le tasche: sono presenti smartphone (Xiaomi, Samsung e non solo), elettrodomestici, smart TV, notebook e cuffie. Non mancano accessori top come la Xiaomi Mi Band 6 (a 34.9€), ma anche hard disk, prodotti per la casa e la cura della persona, vacuum cleaner e quant'altro.

Qualche esempio? Redmi Note 9 Pro scende a 179€ mentre la Nintendo Switch con Mario Kart 8 e 3 mesi di abbonamento Online viene proposta a 299€. Se cercate una smart TV, il modello Samsung Series 6 TV QLED 4K 50” QE50Q60A è in sconto a 649.9€; per restare in tema Samsung, il super top Galaxy S21+ è in promo a 749€ nella versione da 128 GB. Ovviamente questa non è che una brevissima panoramica delle offerte lanciate da Unieuro per i regali di Natale.

Di seguito trovate la pagina principale dell'evento “I Natalissimi” di Unieuro, con una vera e propria valanga di sconti per tutti i gusti (tech) e per tutte le tasche. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Prima di lasciarvi, ricordiamo ancora una volta che la promozione terminerà il prossimo 24 dicembre.

