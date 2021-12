Moto RAZR 2022: il flip phone sta tornando

Il mondo degli smartphone pieghevoli si sta espandendo: il 2022 vedrà l'arrivo di nuovi modelli, compreso Moto RAZR 2022. Forse il suo nome non sarà questo, ma quello che è certo è che Lenovo è intenzionata a riproporre il suo flip phone. A tutti gli effetti, è stato il brand Motorola a riportare in auge questo form factor, forte dell'eredità dello storico modello degli anni 2000. Da allora, anche altre aziende hanno fatto lo stesso: principalmente Samsung, che con la linea Z Flip ha conquistato una grossa fetta di mercato nel segmento dei pieghevoli. Più recentemente, poi, anche Huawei ha fatto lo stesso, presentando un P50 Pocket che si prospetta tecnicamente molto competitivo.

Lenovo conferma: un nuovo Moto RAZR è all'orizzonte

Nonostante sia stata la prima a introdurre Moto RAZR nel 2019, è passato più di un anno dal lancio dell'ultimo modello 5G. Da allora, Motorola si è concentrata sugli smartphone tradizionali, come i top di gamma Moto Edge X30 ed Edge S30 o il refresh della serie Moto G. Ma quello che sembrava un esperimento non entusiasmante lato vendite sta per essere replicato.

La conferma ci arriva dallo stesso Chen Jin, general manager di Lenovo Mobile: è in arrivo un nuovo modello di terza generazione di Moto RAZR. La notizia arriva con tanto di immagine teaser, in cui ci viene rivelato che il flip phone avrà un meccanismo di apertura e chiusura migliorato. Si parla di tecnologia “Star Orbit Hinge”, di cui però non conosciamo ancora le specifiche. È ancora presto per dirlo con certezza, ma nell'immagine sembrerebbe confermato il design interno delle precedenti generazioni, quindi con “mento” piuttosto pronunciato. Lenovo parla anche di chipset migliorato, migliore interazione uomo/macchina e un'estetica più appagante.

