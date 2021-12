Moto Edge 30 Ultra si mostra nella prima foto dal vivo

L'arrivo del nuovo Moto Edge 30 Ultra (Edge X) sottolinea la volontà da parte di Motorola di tornare a essere un competitor all'altezza della sempre agguerrita rivalità. La storia in ambito smartphone della compagnia è abbastanza travagliata, dopo aver dominato per anni il mercato telefonico. Ricordiamo l'acquisizione della divisione mobile da parte di Google nel 2012, salvo cederla a Lenovo soltanto due anni dopo. Un'acquisizione, quest'ultima, che destò un po' di preoccupazione negli aficionado di Motorola, dato che Lenovo non ha mai brillato nella produzione di smartphone. E infatti la strategia “alla cinese” non è tardata ad arrivare: dopo anni di pochi smartphone dal software curato, negli ultimi anni abbiamo assistito a un ampliamento del catalogo, aggiornamenti tardivi e opere di rebrandizzazioni varie.

Aggiornamento 05/12: dopo averlo visto nei render, ecco la prima foto dal vivo di Moto Edge 30 Ultra. Trovate tutti i dettagli nel paragrafo “Design e display”.

Motorola si prepara a lanciare il suo flagship Moto Edge 30 Ultra (Edge X): ecco le novità

Design e display

Fortunatamente per Motorola, fra 2020 e 2021 ci sono stati miglioramenti e si è resa più competitiva, perciò c'è curiosità attorno a questo Moto Edge 30 Ultra. Ricordiamo che in Cina, invece, si chiamerà Moto Edge X30. Differenze fra nomi a parte, le immagini apparse in rete ci rivelano come cambierà la parte posteriore, dove il comparto fotografico avrà linee più tondeggianti.

Le indiscrezioni ci dicono che dovrebbe riprendere lo schermo della serie Edge 20, cioè un OLED HDR10+ da 6,67″ Full HD+ in grado di offrire un refresh rate a 144 Hz. Le dimensioni sarebbero pari a 163 x 75,49 x 8,4 mm per un peso di 201 g. Da citare anche la presenza di un tasto aggiuntivo, dedicato per richiamare il Google Assistant, oltre che del sensore ID nel display e certificazione IP52.

Hardware e fotocamera

Rispetto all'attuale generazione, con questo Moto Edge 30 Ultra l'azienda ha deciso di adottare una soluzione veramente high-end come lo Snapdragon 8 Gen 1. Se sulla serie Edge 20 e S abbiamo lo Snap 870 anziché lo Snap 898, sul prossimo top di gamma avremo il chipset più potente firmato Qualcomm. Realizzato a 4 nm, comprende una CPU octa-core Kryo Prime (1 + 3,0 GHz X2 + 3 x 2,5 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510) e GPU Adreno. I tagli di memorie dovrebbero comprendere 8/12/16 GB di RAM LPDDR5-3200 e 128/256/512 GB di storage UFS 3.1 non espandibile.

L'alimentazione sarebbe fornita da una batteria a doppia cella da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 68W per passare dallo 0% al 100% in circa mezz'ora. Niente da fare, invece, per la ricarica wireless. La connettività non mancherebbe di offrire 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Ovviamente il software sarà basato sul più recente Android 12.

Il comparto fotografico dovrebbe basarsi su una tripla fotocamera da 50+50+2 MP con primario OmniVision OV50A, OIS, grandangolare Samsung JN150 e sensore per l'acquisizione di profondità. La selfie camera sarebbe da record, con un sensore da ben 60 MP. Sarebbero presenti gli speaker stereo (al contrario dell'ingresso mini-jack), oltre a tre microfoni e uno aggiuntivo posteriore per la funzione di Audio Zoom.

Prezzo e data d'uscita

Secondo voci di corridoio, la presentazione di Moto Edge 30 Ultra (Edge X30) potrebbe cogliere di sorpresa qualcuno. Contrariamente a quanto finora avvenuto, Motorola sarà la prima a presentare il suo top di gamma con Snapdragon 8 Gen 1, prima ancora di Xiaomi 12. La presentazione è ufficialmente settata per il 9 dicembre, ma per la commercializzazione dovremmo attendere inizio 2022, anche se mancano informazioni a data e prezzo.

