MIUI 12.5 Enhanced EEA/Global ufficiale: date e modelli compatibili

Presentata assieme a Xiaomi MIX 4 e Mi Pad 5, finalmente la MIUI 12.5 Enhanced è stata annunciata anche per il mercato EEA e Global. In questo modo, la nuova versione della sua interfaccia proprietaria non rimarrà esclusiva della Cina, ma arriverà anche in occidente. Un major update atteso da molti, seppur non introduca vere e proprie novità in termini estetici e funzionali. Al contrario, la nuova versione della MIUI è stata concepita con in mente l'ottimizzazione massima della già esistente 12.5.

Ultimo aggiornamento: 14 dicembre

Xiaomi annuncia ufficialmente il piano EEA/Global per la MIUI 12.5 Enhanced

Le novità sviluppate da Xiaomi per la MIUI 12.5 Enhanced si concentrano in 4 concetti chiave. Il primo si chiama Liquid Storage, un nuovo sistema di salvaguardia della memoria interna degli smartphone. Pur essendo memorie flash e non rigide, anche queste possono soffrire a lungo termine di frammentazione. Ogni volta che si installano e disinstallano app, si scattano foto, si registrano video e in generale si spostano file nella memoria, si possono creare dei “buchi” fra i bit che alla lunga possono rallentare le operazioni di lettura e scrittura. Per questo, il major update tiene a bada questo fenomeno, con un aumento della deframmentazione fino al 60%.

Il secondo concetto è Atomic Memory, sempre dedicato alle memorie ma RAM anziché ROM. Le memorie volatili si occupano di gestire le app in background: più le memorie sono capienti e rapide, più app possono rimanere in esecuzione senza essere chiuse. Con la MIUI 12.5 Enhanced, Xiaomi ha affinato questo meccanismo, aumentando il numero di app che possono stare in background senza chiudersi.

Da ROM e RAM si passa alla CPU, con un'altra novità chiamata Focus Calculation. All'interno dell'aggiornamento sono presenti 51 scene pre-compilate da Xiaomi, le quali includono la maggior parte dei contesti in cui si utilizza solitamente lo smartphone. In questo modo, il sistema è in grado di ridurre l'impatto sulla CPU fino al 15% e i consumi energetici fino all'8%.

In chiusura, Smart Balance tiene ulteriormente sotto controllo i consumi, creando un equilibrio quanto più ottimale fra prestazioni ed autonomia. Una feature che permette a Xiaomi Mi 11, per esempio, di avere consumi energetici mediamente inferiori del 10%.

Xiaomi ha iniziato il rilascio della MIUI 12.5 Enhanced EEA e Global nel corso del Q4 2021, perciò durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Fra l'altro, ricordiamo che a fine anno dovrebbe avvenire la presentazione della MIUI 13, ma questo è un altro discorso.

I primi smartphone che saranno aggiornati saranno i seguenti: Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11X, Mi 11X Pro, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10T e Mi 10T Pro. Come prevedibile, la lista iniziale contiene esclusivamente top di gamma delle ultime due generazioni, quindi per i dispositivi più economici bisognerà attendere ancora. Non appena avremo nuove notizie, non mancheremo di aggiornare questo articolo.

Quando le ROM saranno disponibili al download, le troverete qua di seguito. Vi ricordiamo che potete provare la MIUI 12.5 Enhanced in salsa europea anche grazie ai porting del team Xiaomi.eu.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il