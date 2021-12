Perché gli smartphone MediaTek fanno foto peggiori di Qualcomm?

Che si parli di MediaTek o Qualcomm, in entrambi i casi i rispettivi System-on-a-chip devono gestire vari comparti in uno smartphone, compresa la fotocamera. Sin dalla loro creazione, i SoC sono stati pensati per miniaturizzare i dispositivi che li contengono e quindi devono comprendere diversi processori. Normalmente, quando si pensa a un SoC si pensa alla CPU e alla GPU, oppure alle memorie RAM e ROM. O anche al modem, così come l'intero reparto legato alla connettività. Più recentemente, poi, si è iniziato a parlare di NPU, cioè dell'unità di processo neurale adibita alle funzioni legate all'intelligenza artificiale.

Ma una componente fondamentale di qualsiasi SoC è anche e soprattutto l'ISP, acronimo che sta per Image Signal Processor. È quella componente hardware che gestisce il flusso multimediale che passa dallo smartphone: in poche parole, è dall'ISP che passano le foto e i video che si realizzano con la fotocamera del telefono. Pertanto è necessario che il chipmaker realizzi un ISP di livello per far sì che foto e video vengano al meglio: puoi avere i migliori sensori fotografici in circolazione, ma senza un ISP adeguato i risultati non saranno all'altezza.

vivo parla della rivalità fra MediaTek e Qualcomm in ambito multimediale

Se si guarda al panorama dei migliori camera phone, la realtà è che la stragrande maggioranza di questi non è basata su chipset MediaTek. Molti hanno chip proprietari, come nel caso degli iPhone 13 di Apple o anche diversi modelli Huawei con chip Kirin, ma altrettanti sono messi da SoC targati Qualcomm. Potrei citare Samsung Galaxy S21 Ultra, Huawei P50 Pro, Xiaomi 11 Ultra e vivo X70 Pro+, per dirne tre fra i migliori secondo l'opinione comune (e la classifica DxOMark). Tutti questi che ho appena citati sono guidati dallo Snapdragon 888 e dal relativo ISP integrato.

Sulla questione si è pronunciato proprio Han Boxiao, senior product manager di vivo. Secondo la sua esperienza, non è vero che gli smartphone MediaTek scattano foto peggiori rispetto a quelli Qualcomm. Un'affermazione che suona ovvia, visto che molti smartphone vivo sono MediaTek, come nel caso di vivo X70, S12 e V21. Tutti smartphone che puntano in maniera più o meno concreta sulla qualità della fotocamera, come da tradizione vivo. Egli afferma che i tempi in cui MediaTek era effettivamente indietro rispetto alla concorrenza in termini fotografici sono finiti nel 2018, cioè dal rilascio dell'Helio P70.

Secondo Han Boxiao, c'è anche una parte di colpa dei produttori di smartphone se i telefoni con SoC MediaTek fanno foto peggiori di quelli con SoC Qualcomm. Il motivo sarebbe la mancanza di ricerca e sviluppo per gli smartphone basati su soluzioni MediaTek. Una dinamica per certi versi fisiologica: se i SoC MediaTek vengono utilizzati perlopiù su prodotti di fascia medio/bassa, è normale che ci sia meno innovazione rispetto alla fascia alta. Inoltre, molto spesso gli smartphone MediaTek non hanno un elemento importante come la stabilizzazione OIS, necessaria per ottenere il meglio dalle foto. A goderne non sono solo i video: una maggiore stabilità dell'inquadratura significa foto migliori in termini di esposizione e qualità cromatica.

Ma dopo un 2019 non particolarmente entusiasmante, fra 2020 e 2021 MediaTek ha creato la gamma Dimensity e la storia è rapidamente cambiata. Nel corso dei mesi abbiamo assistito a una crescita di MediaTek, arrivata al primo posto nella classifica mondiale davanti a Qualcomm. Il lancio del nuovo Dimensity 9000 a 4 nm attira una certa curiosità: per la prima volta, MediaTek ha un SoC high-end che si prospetta all'altezza dello Snapdragon 8 Gen 1. Da quando il chipmaker è diventato così grande, sempre più produttori hanno scelto di affidarcisi. Persino Samsung, che ricordiamo possiede le fabbrica da cui escono i chip Snapdragon e i propri Exynos, starebbe valutando di affiancarcisi.

Di conseguenza, è plausibile che la ricerca e sviluppo aumentino, così come l'utilizzo dell'OIS, portando MediaTek anche su smartphone degni di essere chiamati camera phone. Inutile dire che il primo smartphone a dotarsi del Dimensity 9000 sarà proprio vivo X80, a cui seguiranno Redmi K50 e OPPO Find X5.

