Lenovo Legion Y700: il tablet da gaming sta per arrivare

Chi ricorda Nvidia Shield K1, il tablet Android pensato per il gaming uscito nel 2015 ma che poi non ha visto un reale seguito? E se rievocassimo invece Acer Predator 8, dispositivo bello e impossibile da trovare? Tutti questi ricordi potrebbero essere presto cancellati dal prossimo dispositivo di Lenovo, che pare sia in procinto di lanciare il suo primo tablet Android da gaming, il Legion Y700, di cui apprendiamo le prime specifiche tecniche.

Lenovo Legion Pad: cosa sappiamo sul possibile tablet Android da gaming?

Design e display

Le prime immagini di questo tablet realizzato da Lenovo, che ha già lanciato due serie di Legion Phone Duel tra l'altro, arrivano da alcuni post di Weibo, che ci mostrano un po' il fronte ed il retro di questo dispositivo. Se guardiamo prima al davanti, ci ritroviamo un display dalle forme stranamente compatte, le fonti dicono vicine ad iPad Mini, che la divisione gaming di Lenovo ha confermato essere da 8.8″, con risoluzione 2K e soprattutto con refresh rate a 120 Hz e campionamento del tocco a 240 Hz.

E per il retro? Dopo il primo leak, il brand ha mostrato anche il lato posteriore di questo tablet e possiamo vedere come Legion Y700 sia non molto lontano dai cugini Xiaoxin, con un bumper fotocamera sottile e trame da dispositivo gaming, con quel look metallico a farla da padrone.

Hardware

Ma si sa qualcosa in merito alle specifiche tecniche? In realtà non molto, ma considerando che la serie Legion non va troppo per il sottile in quanto ad hardware e quindi ci si può aspettare un chipset mid-top gamma come Snapdragon 870 oppure addirittura il nuovo Snapdragon 8 Gen 1, ma voliamo bassi fino a conferma ufficiale. Questo dispositivo prescinde dal precedentemente annunciato Lenovo Legion Pad, che è invece dotato di un display da 7″.

Quello che resta interessante, in ogni caso, è la spinta che si vuole dare al gaming mobile e voler quindi ampliare le possibilità degli utenti. Vedere che un brand esperto in materia come Lenovo voglia rilanciare un'idea come i tablet da gioco è sicuramente una garanzia, considerando i vani tentativi di brand come Chuwi con HiPad e HiPad X.

Lenovo Legion Y700 – Presunto prezzo e data di uscita

Sebbene il teaser di Lenovo sia molto eloquente, non abbiamo purtroppo dati per una data di uscita. Ci sentiamo però di valutare una presentazione last minuti entro gli ultimi giorni di dicembre o al massimo nei primi giorni di gennaio 2022, magari insieme al prossimo smartphone della serie Legion Phone Duel. Quanto al prezzo, non ci aspettiamo qualcosa di economico, considerando che sembra un dispositivo votato a voler stravolgere il mercato.

