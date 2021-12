KUU Yobook: notebook in tutte le salse in offerta su Wiibuying

Con il Natale che si avvicina, un regalo tecnologico può sicuramente essere utile, specie se è per studenti di varie età. Per questo, un notebook della serie KUU Yobook in offerta con codice sconto su Wiibuying, potrebbe essere la scelta giusta per le vostre esigenze.

Codice sconto KUU Yobook M e Pro: i notebook 3K in offerta su Wiibuying

KUU Yobook M

Prima di conoscere il Coupon dedicato per i due laptop, conosciamoli un po' meglio. KUU Yobook M è un notebook con display da 13.5″ con risoluzione 3K e tecnologia IPS. Al suo interno troviamo una CPU Intel Celeron N4020, ma anche 6 GB RAM DDR4 e 128 GB SSD. Il sistema operativo è Windows 10 ma sarà possibile aggiornarlo a Windows 11, in quanto rispetta i requisiti hardware.

KUU Yobook Pro

Per chi cerca un modello superiore, il KUU Yobook Pro è un prodotto sicuramente più pregiato, sempre con display da 13.5″ 3K ma con un chipset più prestante come il Celeron N4120. Non mancano poi feature interessanti come l'impronta digitale, 8 GB RAM, 256 GB SSD, una porta Type-C e tanto altro. Anch'esso è aggiornabile a Windows 11.

Trovate quindi i due notebook KUU Yobook in offerta su Wiibuying ad un ottimo prezzo, questo grazie al codice sconto dedicato ma anche la comoda spedizione dai magazzini europei dello store in tempi brevi. N.B. Se non doveste visualizzare i box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

