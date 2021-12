iQOO U5 5G è più potente del previsto: chip mid-range e design svelato

Grande fermento in merito alle presentazioni degli ultimi mesi del 2021 per iQOO. Se in procinto sembrano esserci i presunti modelli Neo 5s e 5 SE, manca all'appello la nuova espressione della serie U, quella più economica. Questo potrebbe cambiare grazie alle prime indiscrezioni sulle specifiche tecniche, il prezzo e l'uscita del prossimo iQOO U5.

Aggiornamento 20/12: da un noto store cinese apprendiamo design e specifiche tecniche principali di iQOO U5 5G, che si mostra più interessante del previsto. Trovate tutti i dettagli nella sezione dedicata.

iQOO U5 5G: cosa sappiamo ad oggi?

Design e specifiche tecniche

Volendo partire dal design del nuovo iQOO U5, abbiamo un terminale che somiglia ad un misto tra i fratelli maggiori della serie Z ed il resto della serie U, con bumper fotocamera più largo squadrato. Il frame è poi più squadrato rispetto al passato. Passando alle specifiche del display, abbiamo una soluzione da 6.58″ Full HD+ con tecnologia AMOLED (secondo il TENAA) e, come mostrato da JD.com, il refresh rate sarà a 120 Hz, compiendo un passo importante in avanti. Anacronistico purtroppo il drop notch per la selfie camera.

Le indiscrezioni sull'hardware del nuovo U5 sono state un continuo ribaltamento di fronte fino al listino del noto eCommerce Jingdong. Infatti, i primi leak davano il Dimensity 810 come candidato, per poi guardare ad uno Snapdragon 480+ (che molto probabilmente sarà il motore dell'U5x) ma tutto si è poi risolto con lo Snapdragon 695, che lo rende decisamente più interessante rispetto ai modelli precedenti di questa serie e mettendolo in competizione diretta con Honor X30.

Per il resto, lato memoria si dividerà tra 4/6/8 GB RAM e 128 GB di storage, mentre per la batteria abbiamo confermato un modulo da 5.000 mAh (4.910 mAh effettivi) e ricarica rapida a 18W. Passando alla fotocamera, il sensore principale dovrebbe essere da 50 MP, accompagnato da un altro sensore da 2 MP. La selfie camera è poi da 8 MP.

iQOO U5 – Possibile data di uscita e prezzo

Oltre a quanto appreso in merito alle specifiche tecniche di U5, abbiamo anche alcuni indizi in merito alla possibile data di uscita. L'insider si sbilanciava dichiarando che questo modello più economico vedrà la luce prima che finisca il 2021, ma è più probabile vedremo U5 e forse anche U5x a gennaio 2022. Quanto al prezzo, facendo semplici ipotesi, possiamo guardare al fatto che possa costare non più di 180€ al cambio, come i suoi competitor.

