iQOO U5 certificato dal TENAA: manca solo il design e c’è anche U5x?

Grande fermento in merito alle presentazioni degli ultimi mesi del 2021 per iQOO. Se in procinto sembrano esserci i presunti modelli Neo 5s e 5 SE, manca all'appello la nuova espressione della serie U, quella più economica. Questo potrebbe cambiare grazie alle prime indiscrezioni sulle specifiche tecniche, il prezzo e l'uscita del prossimo iQOO U5.

iQOO U5: cosa sappiamo ad oggi?

Design e specifiche tecniche

Volendo partire dal design del nuovo iQOO U5, purtroppo i dati in nostro possesso non sono poi così ampi. Molto probabile che somigli ai fratelli maggiori della serie Z, ma potrebbe anche guardare al resto della serie U. Per il resto però, apprendiamo dal TENAA che sarà dotato di un display da 6.58″ Full HD+ AMOLED, con probabile refresh rate a 90 Hz data la fascia di prezzo.

Guardando all'hardware, con la serie U ci eravamo lasciati con il modello U3x, smartphone low budget 5G con Snapdragon 480, che faceva da contraltare all'U3 dotato invece di Dimensity 800U.

E anche con iQOO U5 sembra faccia affidamento su un chipset 5G Mediatek, precisamente il Dimensity 810, che in Cina è ora presente sui nuovi Redmi Note 11, Honor X30i, Realme V11s ed il cugino vivo Y71t.

Il TENAA però, ci invita a frenare l'indiscrezione. L'810 infatti ha una frequenza di clock fino a 2.4 GHz, mentre è stata certificata una frequenza massima da 2.2 Ghz che, guarda caso, corrisponde a quella dello Snapdragon 480+. Le cose ora sono due: ci sarà un cambio di passo e quindi avremo solo soluzioni invertite oppure quello certificato è U5x, a cui fa seguito anche una versione 4G con Helio G88, come sostiene WHYLAB. Ovviamente, è tutto da chiarire.

Per il resto, lato memoria si dovrebbe dividere tra 4/6/8 GB RAM e 128/256 GB di store, mentre per la batteria abbiamo un modulo certificato da 5.000 mAh (4.910 mAh effettivi) e ricarica rapida a 18W. Passando alla fotocamera, il sensore principale dovrebbe essere da 50 MP, accompagnato da un altro sensore da 2 MP. La selfie camera è poi da 8 MP.

iQOO U5 – Possibile data di uscita e prezzo

Oltre a quanto appreso in merito alle specifiche tecniche di U5, abbiamo anche alcuni indizi in merito alla possibile data di uscita. L'insider si sbilanciava dichiarando che questo modello più economico vedrà la luce prima che finisca il 2021, ma è più probabile vedremo U5 e forse anche U5x a gennaio 2022. Quanto al prezzo, facendo semplici ipotesi, possiamo guardare al fatto che possa costare non più di 180€ al cambio, come i suoi competitor.

