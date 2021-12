iQOO Neo 6 certificato da Google: sarà un flagship a tutti gli effetti?

iQOO continua a preparare il terreno per i suoi ultimi smartphone del 2021 o magari già ad inizio 2022, con la serie principale e la serie Neo già provviste di certificazioni. E proprio la seconda gamma potrebbe vedere presto un altro modello molto interessante, il possibile iQOO Neo 6, che è comparso su Google Play Console.

iQOO Neo 6: cosa sappiamo sul nuovo mid-top range?

Design e specifiche tecniche

iQOO Neo6 with SD888, Android 11, 12GB RAM,

Essendo stato certificato su Google Play Console, come al solito troviamo un placeholder che non va preso necessariamente come riferimento: infatti, iQOO Neo 6 viene presentato con un display curvo, ma è lo stesso modello che compare un po' per tutti i vivo e iQOO certificati dall'ente. Quello che è certo è che dovrebbe avere una risoluzione Full HD+.

Ma se per design e schermo brancoliamo ancora nel buio, possiamo iniziare a farci un'idea delle specifiche tecniche. Infatti, al pari del modello che sarebbe identificato come iQOO Neo 5s, dovrebbe montare il chipset Snapdragon 888, con abbinati 12 GB RAM (mentre l'altro era da 8 GB). Purtroppo, sebbene possa trattarsi semplicemente di un test, sarebbe ancorato ad Android 11 e non 12, ma è chiaro che all'arrivo sul mercato cambierebbe tutto.

iQOO Neo 6 – possibile prezzo e uscita

E cosa sappiamo in merito alla data di uscita di iQOO Neo 6? Andando a farci un'idea, visto che non abbiamo indicazioni ufficiali, possiamo aspettarci un suo arrivo tra fine dicembre 2021 o al massimo gennaio 2022, ma non è sicuramente certo. In ogni caso, il fatto che sia stato certificato sulla Google Play Console ci fa capire che potrebbe arrivare anche sul mercato Global, ma non si sa se con tale nome o uno diverso.

