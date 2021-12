Honor Watch GS 3, chi si rivede: l’uscita insieme al pieghevole?

Quasi a sorpresa, la compagnia cinese ha annunciato anche un'altra novità durante l'evento dedicato ai modelli Magic 3, Pad V7 e X20 5G. Si tratta del nuovo indossabile del brand, Honor Watch GS 3: al momento non è stato svelato ancora tutto, ma l'azienda ha già confermato quale sarà il punto di forza del wearable.

Aggiornamento 24/12: dopo alcuni mesi si torna a parlare di Honor Watch GS 3, che stavolta pare possa arrivare davvero sul mercato. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Honor Watch GS 3: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Per prima cosa, se state facendo i conti avete visto giusto: non esiste alcun GS2 ma Honor ha preferito saltare una generazione (forse per allinearsi al Magic 3 o forse per sottolineare il grande passo avanti in fatto di sensori). In termini di design Honor Watch GS 3 adotta uno stile molto diverso rispetto al precedente GS Pro (qui trovate la nostra recensione). Se quest'ultimo ha un'anima sportiva ed un corpo rugged, la nuova versione presenta invece un look più classico, puntando su eleganza e stile. Abbiamo un ampio pannello circolare e due pulsanti laterali; tuttavia ancora non conosciamo le dimensioni del display.

Altro dettaglio riguarda la presenza di un cinturino removibile (presumibilmente da 22 mm). Honor ha annunciato la presenza di tre versioni: Voyager (con cassa Silver e cinturino in pelle blu), Streamer Classic (con cassa dorata e cinturino in pelle marrone) e Racing Edition (con grassa grigia e cinturino in silicone nero).

E proprio dello Streamer Classic e del Racing compaiono le prime immagini ufficiali, che definiremmo “dal vivo” di come si indossa. Come possiamo vedere, lo stile molto raffinato del primo lo rende uno degli smartwatch più eleganti sul mercato (o meglio, lo sarà prossimamente). Il secondo invece ha un'impronta molto sportiva ma con uno stile veramente interessante.

Specifiche e caratteristiche

Lo stesso vale anche per le specifiche: lo smartwatch è avvolto nel mistero e l'unico dettaglio tecnico svelato riguarda la presenza di un modulo dedicato al monitoraggio dell'attività cardiaca avanzato, con supporto AI per migliorare le performance. Precisamente, Honor Watch GS 3 adotta un sensore PPG a 8 canali, accompagnato da un motore AI ed un algoritmo di monitoraggio della frequenza cardiaca (sempre basato su AI).

Stando a quanto dichiarato dall'azienda, il nuovo modulo è in grado di raccogliere i dati in modo ancora più rapido ed accurato, per offrire il massimo in termini di salute e fitness. Purtroppo non è stato svelato altro e anche in questo caso restiamo in attesa.

Honor Watch GS 3 – Prezzo e disponibilità

Durante l'evento del 12 agosto, Honor ha svelato il nuovo Watch GS 3 ma il dispositivo non poteva essere ancora dirsi ufficiale. Infatti l'azienda cinese non aveva svelato né prezzo e né disponibilità, che dopo alcuni rinvii non meglio specificati, pare stia per arrivare nel mese di gennaio 2022 insieme al primo smartphone pieghevole del brand, il chiacchierato Magic V. Questo lo apprendiamo anche grazie al fatto che Honor ha avviato il Beta testing dello smartwatch, che terminerà il 3 gennaio. Di conseguenza, è facile aspettarsi che nelle settimane successive ci possa essere l'evento di presentazione.

