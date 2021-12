Honor conferma Magic V: il suo primo smartphone pieghevole sta arrivando!

Ne abbiamo parlato per mesi ma ora finalmente arriva un segnale concreto da parte della compagnia cinese. Honor Magic V sarà il primo smartphone pieghevole del brand e in questo articolo andremo a raccogliere tutti i dettagli su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato: ecco che cosa ci aspetta!

Honor Magic V: tutto quello che sappiamo sul flagship pieghevole

Design e display

L'annuncio relativo ad Honor Magic V arriva tramite un tweet: l'azienda cinese ha confermato ufficialmente il nome e parte del design del suo primo smartphone pieghevole. Purtroppo il primo teaser non lascia intravedere nulla di preciso (a parte due pannelli tenuti insieme da una cerniera), eppure possiamo ipotizzare un look in linea con quanto visto nelle indiscrezioni precedenti. Magic V dovrebbe avere un design in-fold, con un ampio display pieghevole verso l'interno. Una volta chiuso avremo poi un pannello esterno di dimensioni generose, con un rapporto “umano” ed una doppia selfie camera con punch hole (secondo i leak, manca una conferma vera e propria).

Comunque è bene tenere a mente che per ora Honor non ha svelato completamente il design. Potremmo anche ricevere un sorpresone e scoprire di avere a che fare con un pieghevole a conchiglia. In fondo le indiscrezioni precedenti parlano di due foldable previsti per il 2022, quindi potremmo avere sia un pieghevole/tablet che un flip phone. Comunque ricordiamo che Honor ha registrato un cospicuo numero di nomi, quindi è anche lecito procedere a tentoni.

Restando in tema di leak e ipotizzando che Honor Magic V sia il nome del foldable “principale”, si parla di un display esterno da 6.5″ ed un pannello interno da ben 8″, forniti da Visionox e BOE.

Hardware

Visto il debutto del nuovo Snapdragon 8 Gen 1 è lecito ipotizzare la presenza del chipset di punta a bordo del primo smartphone pieghevole di Honor. Tuttavia il recente OPPO Find N è stato lanciato con lo Snapdragon 888, quindi non è da escludere anche la possibilità di vedere l'ex SoC di punta come protagonista del comparto tecnico di Magic V.

Honor Magic V – Prezzo e uscita

Il primo teaser ufficiale dedicato ad Honor Magic V anticipa il debutto del pieghevole del brand cinese ma non offre dettagli sulla data di presentazione. Probabile che l'evento sarà fissato per gennaio 2022, ma ovviamente l'ultima parola spetta alla compagnia. In merito al prezzo, per ora non ci sono dettagli ma secondo i vari leak Honor punterà ad una fascia elevata (quindi dovremmo avere una cifra maggiore rispetto a modelli come Find N e MIX Fold).

con offerte e coupon esclusivi sempre diversi