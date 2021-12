Honor Band 6 si rivoluziona con il nuovo aggiornamento

Ormai è passato un anno dal lancio in patria dell'ultima smartband di Honor, una soluzione in grado di regalare non poche soddisfazioni e arrivata successivamente anche alle nostre latitudini. E ora, in Cina, è cominciato il rilascio di un importante aggiornamento dedicato a Honor Band 6, un major update di tutto rispetto che va a migliorare il monitoraggio SpO2 e che dovrebbe fare capolino anche alle nostre latitudini.

Honor Band 6 si aggiorna in Cina e migliora il monitoraggio SpO2 (e non solo)

Come anticipato in apertura, al momento il nuovo aggiornamento dedicato ad Honor Band 6 è disponibile solo in Cina. Tuttavia, vista la sua portata, è probabile che vedremo il rilascio internazionale già nelle prossime settimane e restiamo in attesa. Per quanto riguarda invece le novità, si tratta di un major update che va a potenziale il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue. Ora, come già avviene per l'attività cardiaca, è possibile attivare il rilevamento dei valori SpO2 continuo, in modo da avere una panoramica dei vari cambiamenti durante tutto il corso della giornata (in tempo reale). Si tratta di una novità utile sia per i più sportivi che per i più attenti alla salute.

Oltre alla nuova funzione ora è presente anche la possibilità di impostare dei promemoria con vibrazione in caso di valori SpO2 bassi; ciliegina sulla torta, vengono introdotte anche nuove modalità sportive, che ora arrivano a superare le 90 previste di base.

Il nuovo aggiornamento dedicato ad Honor Band 6 è disponibile in Cina ma è probabile che farà capolino anche in Europa prossimamente. Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornate questo articolo con tutti i dettagli. Nel frattempo, vi segnaliamo la nostra recensione della smartband e vi ricordiamo che il dispositivo è acquistabile anche su Amazon (se non visualizzate il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock).

