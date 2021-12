Honor 60 e 60 Pro: tutto quello che c’è da sapere

Dopo la valanga di indiscrezioni e di rumor delle scorse settimane, finalmente Honor 60 e Honor 60 Pro sono stati presentati ufficialmente. In questo approfondimento raccogliamo tutti i dettagli dedicati ai nuovi modelli della gamma: ecco tutto quello che c'è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità in patria.

Honor 60 e 60 Pro: tutti i dettagli della nuova serie

Design e display

I nuovi modelli della serie Honor 60 arrivano con una cover posteriore dotata di un look molto simile a quanto visto con l'attuale modello 50 (a proposito, avete dato un'occhiata alla nostra recensione?). Si tratta di uno stile già visto, ma che risulta comunque accattivante e stiloso, specialmente grazie alla texture della cover e alle varie colorazioni disponibili al debutto.

Honor 60

Honor 60 Pro

Back Cover

Honor 60 vs 60 Pro

Sia Honor 60 che il fratello maggiore Pro sono dotati di un display OLED con risoluzione Full HD+ ed un refresh rate elevato, a 120 Hz. Si tratta di pannelli di tutto rispetto, soluzioni a 10 bit e con il 100% della gamma DCI-P3. Non manca poi il supporto HDR10, che sale ad HDR10+ per il fratello maggiore Pro. Entrambi i dispositivi presentano un punch hole per la selfie camera, posizionato in alto al centro. La principale differenza tra i due modelli sta nelle dimensioni e nello stile del pannello. Honor 60 ha dalla sua un display da 6.67″ con bordi Dual Edge mentre la versione Pro è dotata di uno schermo da 6.78″ con Quad Curve (su tutti e quattro i lati, in stile Huawei P40).





Parlando di dimensioni, il modello base misura 161,4 x 73,3 x 7,98 mm, per un peso di soli 179 grammi. La versione Pro sale invece a 163,9 x 74,8 x 8,2 mm, per un peso di 192 grammi. I due smartphone condividono le medesime colorazioni (Bright Black, Juliet, Starry Sky Blue e Jade Green) e la stessa back cover: la vera differenza quindi – come già evidenziato – si trova solo nello stile e nella grandezza del display (e nelle dimensioni del corpo).

Specifiche tecniche

Passando al comparto tecnico dei nuovi modelli, Honor 60 adotta il chipset Snapdragon 778G, soluzione octa-core fino a 2.4 GHz, con GPU Adreno 642L. Lato memorie abbiamo 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Si tratta dello stesso SoC già visto a bordo del predecessore, mentre la vera novità arriva con Honor 60 Pro: il dispositivo adotta lo Snapdragon 778G+, versione potenziata in grado di raggiungere una frequenza di clock di 2.52 GHz. In questo caso ritroviamo 8/12 GB di RAM, ma solo 256 GB di storage.

Per la batteria, non ci sono differenze: i due smartphone montano un'unità da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66W. Per la parte software abbiamo Android 12 e la Magic UI 5.0, mentre lato connettività abbiamo il Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2 e la localizzazione satellitare (GPS/AGPS/Glonass/Beidou/Galileo). Immancabile il supporto NFC per i pagamenti.

Fotocamera

Per quanto riguarda le caratteristiche della fotocamera di Honor 60 e 60 Pro, anche in questo caso abbiamo una sovrapposizione. Entrambi i dispositivi adottano un sensore principale da 108 MP (1/1,52″, f/1.9), ma ci sono delle differenze. Il fratello maggiore Pro adotta una sensore UltraWide (122°) e macro da 50 MP (f/2.2), con un sensore da 2 MP per la profondità. Nel caso del modello standard abbiamo invece un grandangolo da 8 MP (f/2.0) con lente macro ed un modulo per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4).

Passando alla selfie camera, anche qui ci sono delle differenze: Honor 60 Pro è dotato di un sensore per gli autoscatti da 50 MP (f/2.4). Nel caso del fratello minore è presente invece un modulo da 32 MP.

Honor 60 e 60 Pro – Prezzo e disponibilità

Entrambi i nuovi smartphone della compagnia sono disponibili in preordine in Cina. Per quanto riguarda Honor 60, il prezzo parte da circa 375€ al cambio (2.700 yuan) per la versione da 8/128 GB. Sono presenti anche i tagli da 8/256 GB e 12/256 GB, rispettivamente da 2.999 yuan e 3.299 yuan, circa 415€ e 456€ al cambio.

Passando a Honor 60 Pro, il prezzo parte invece da 3.699 yuan, circa 512€ al cambio, per il modello da 8/256 GB. Per chi punta al massimo è presente anche il taglio da 12/256 GB, in questo caso a 3.999 yuan (ossia 553€).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Segui e supportasu