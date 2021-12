GizAwards 2021: i migliori smartphone dell’anno!

Miglior smartphone in assoluto

Non ha bisogno di presentazioni, tutti gli appassionati di tecnologia e di smartphone lo conoscono ed ha lasciato di stucco non poco grazie al suo stile unico ed elegante. Stiamo parlando di OPPO Find X3 Pro, un vero e proprio concentrato di potenza e bellezza, capace di stupire per le sue performance, per un look per nulla scontato e per le sue capacità fotografiche. Il tutto è raccolto egregiamente nella nostra recensione, dove vi parliamo del super flagship di OPPO in modo approfondito.

Volendo fare un breve recap, Find X3 Pro è dotato di un corpo in vetro ed un modulo fotografico che si fonde nella scocca senza soluzione di continuità. Dotato di certificazione IP68 ed un look accattivante, il flagship monta un display che è un piacere da guardare: si tratta di un pannello AMOLED LTPO da 6.7″ QHD+ a 120 Hz, con un picco di 1.300 nit, profondità colore a 10 bit effettivi, copertura al 100% del gamut DCI-P3 e fino al 104% di quello NTSC. Il cuore del terminale è lo Snapdragon 888, ovviamente supportato da RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1. Al top anche la ricarica (da ben 65W) e la fotocamera (da 50 + 50 + 13 + 3 MP). Un vero gioiellino tech!

Curiosi di scoprire tutte le categorie di smartphone premiate dai nostri GizAwards 2021? Allora utilizzate il selettore presente nell'articolo per visualizzare le varie pagine.