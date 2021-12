GizAwards 2021: i migliori aspirapolvere senza fili dell’anno!

In chiusura di un anno, è ormai normale fare un recap di ciò che è successo, le cose da rivedere e soprattutto cosa riserva l'anno nuovo. Ed è per questo che i GizAwards 2021, i premi che ogni anno assegna GizChina, sono l'occasione giusta per conoscere i prodotti elettronici che più hanno convinto sul mercato. E dopo aver visto le classifiche per robot vacuum e bici elettriche, è tempo di conoscere i migliori aspirapolvere senza fili dell'anno, con un podio di grande livello.

I migliori aspirapolvere senza fili del 2021: ecco i nostri GizAwards!

Avere casa sempre pulita è si un “obbligo” morale, ma semplificarsi la vita è sicuramente utile. Per questo l'approccio dei brand produttori di aspirapolvere ciclonici si è evoluto in maniera importante, specie negli ultimi anni dove restare tra le mure domestiche è diventato più comune. Chi più potente, chi più capiente o chi più intelligente, avere un handled vacuum cleaner che aderisca perfettamente a tale ruolo è fondamentale. Per questo, con i GizAwards 2021 si va a scoprire quali sono stati i migliori aspirapolvere ciclonici senza fili dell'anno, così da diradare i dubbi.

1 – Tineco FLOOR ONE S5

Probabilmente tra i più innovativi aspirapolvere ciclonici sul mercato, si è distinto, sia in recensione, sia in fatto di apprezzamenti da parte degli utenti. E Tineco FLOOR ONE S5 rispecchia appieno l'identikit di ciò che deve essere un vacuum cleaner del futuro: le modalità di lavaggio e di aspirazione sono davvero ottime e soprattutto è davvero smart, grazie ad un'applicazione molto completa e delle feature intelligenti immediate ed in più si distingue per avere un'autonomia molto ampia per gli standard della categoria. Tutto questo, ovviamente, senza rinunciare ad una potenza notevole per un aspirapolvere.

2 – Shunzao Z11 Max

Per chi cerca un modello più leggero e ancora più maneggevole, potrebbe fare al caso l'aspirapolvere Shunzao Z11 Max. Sebbene possa sembrare un modello molto simile ad altri della categoria, quello proposto da Shunzao è uno dei vacuum più interessanti proprio grazie ai piccoli dettagli che lo compongono. Grazie infatti ad una spazzola molto sofisticata ed un ottimo motore da 450W, lo Z11 Max fornisce una pulizia soddisfacente senza neanche fare troppo rumore, grazie ad una soglia di rumorosità massima fino a 63 dB. Ed è probabilmente ciò che è riuscito a convincere noi e gli utenti in merito a questo aspirapolvere.

3 – Dreame T30

Il podio dei migliori aspirapolvere ciclonici senza fili del 2021 vede come terzo elemento uno dei più potenti modelli presenti su piazza. Dreame T30 è tutto ciò che si può chiedere da un handled vacuum cleaner in termini di prestazioni. Grazie alla sua importante potenza di aspirazione da 190 AW, oltre al suo motore brushless da 550W, riesce a garantire un'ampia pulizia in poco tempo, questo perché i giri al minuto del sopracitato sono ben 150.000. Ciò permette alla T30 di competere addirittura con colleghi blasonati, come constatato in recensione. Ma non solo potenza: ciò che rende confortevole da usare il Dreame è senza dubbio la sua maneggevolezza, che permette di coprire molte aree della casa senza fatica.

