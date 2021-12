Dreame Z10 Pro, nuova occasione Amazon: il robot premium che aspira, lava e smaltisce lo sporco!

Voglia di pulizie smart per la tua casa? Dreame Z10 Pro è il robot aspirapolvere che punta alla massima efficienza, per un'esperienza completa a tutto tondo. Pulisce, lava e smaltisce lo sporco nella pratica base di svuotamento: voi non dovrete far altro che pensare a rilassarvi!

Dreame Z10 Pro torna in sconto su Amazon: come risparmiare sul robot aspirapolvere

Quando si parla di pulizie intelligenti Dreame è uno dei brand protagonisti: si tratta di uno dei migliori marchi dedicati a robot e vacuum cleaner, da sempre sinonimo di qualità ed efficienza. Dreame Z10 Pro non fa eccezione: si tratta di un robot aspirapolvere con una potenza di aspirazione fino a 4.000 PA, un sistema di navigazione LiDAR migliorato e l'immancabile funzione di lavapavimenti (con un contenitore per l'acqua da 150 ml). Grazie alla batteria da 5.200 mAh il robottino offre un'autonomia fino a 150 minuti (250 m2); al momento della ricarica è presente una pratica dock che funge anche da base di svuotamento.

Una manna dal cielo: il contenitore ha una capienza elevata ed andrà svuotato ogni 65 giorni circa. Infine vi ricordiamo che il dispositivo arriva con funzioni smart: si interfaccia con lo smartphone ed è dotato di controlli vocali tramite Alexa. Volete saperne di più? Date un'occhiata alla nostra recensione!





Per risparmiare sull'acquisto del robot aspirapolvere e lavapavimenti (con dock di svuotamento) Dreame Z10 Pro, non dovrete far altro che cogliere al volo quest'offerta lampo su Amazon, ovviamente con spedizione Prime. Il robottino sarà in sconto sulla piattaforma di e-commerce fino al prossimo 12 dicembre, al prezzo di 424.9€ (invece di 499.9€, quindi con un risparmio del 15%). Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

