Crea l’atmosfera giusta per il Natale, con Yeelight Smart LED Strip 1S

Avete già dato un'occhiata alle offerte per i regali di Natale? Siete già a buon punto? Se la risposta è positiva allora è arrivato il momento di pensare agli addobbi, ma anche al modo per creare l'atmosfera perfetta. Una soluzione? Yeelight Smart LED Strip 1S, la striscia luminosa controllabile tramite app adatta a tutte le esigenze: ora è in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa!

Codice sconto Yeelight Smart LED Strip 1S: come fare per risparmiare

La striscia LED multicolore di Yeelight è disponibile con una lunghezza di 2 metri e – trattandosi di un prodotto smart – è pienamente compatibile con l'app Mi Home di Xiaomi. In questo modo potrete controllare la remoto la striscia luminosa, oppure impostare degli orari di accensione e spegnimento (oltre che le colorazioni preferite). Il dispositivo supporta Google Home, Amazon Alexa ed Apple HomeKit, in modo da andare incontro a qualsiasi esigenze.

La striscia LED Yeelight Smart Strip 1S ritorna in offerta su Banggood con codice sconto e spedizione dall'Europa, dopo un bel po' di tempo lontano dai riflettori. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

