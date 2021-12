La lampadina smart RGB più economica di Yeelight costa solo 11€

Se cercate un prodotto utile ed economico dedicato all'illuminazione ovviamente non potete che puntare ad uno dei brand più conosciuti ed affidabili sulla piazza. Stiamo parlando di Yeelight, storica partner di Xiaomi, specializzata proprio in accessori di tutto rispetto. Il caso del giorno? La lampadina smart Yeelight Bulb 1SE, disponibile in offerta con codice sconto sullo store Banggood con spedizione dall'Europa: è lei la più economica sulla piazza!

Aggiornamento 04/12: la Bulb 1SE scende al miglior prezzo e diventa la lampadina smart (RGBW) Yeelight più conveniente ed economica. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

La lampadina smart Xiaomi Yeelight Bulb 1SE torna in offerta con codice sconto

Come ogni lampadina smart che si rispetti, Xiaomi Yeelight Bulb 1SE arriva con il supporto ai controlli vocali tramite Google Assistant ed Amazon Alexa ed offre una miriade di colori differenti. Si tratta di una lampadina RGBW con attacco E27, con una potenza di 6W ed una temperatura del colore da 1700-6500K. Il dispositivo offre una durata di circa 25.000 ore.

In basso trovate il link all'acquisto dedicato alla lampadina smart Xiaomi Yeelight Bulb 1SE, soluzione economica e conveniente, insieme al codice sconto da utilizzare. Vi ricordiamo che si tratta di un prodotto di Banggood con spedizione dall'Europa, quindi in arrivo in tempi brevi. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

