Xiaomi FIMI X8 SE 2022: il drone 4K scende ancora di prezzo, ora con spedizione dall’Europa

Il drone quadricottero di Xiaomi e FIMI torna in versione rinnovata, presentando alcune novità (seppur non proprio radicali): andiamo a scoprire tutti i dettagli su caratteristiche, specifiche e prezzo di vendita di Xiaomi FIMI X8 SE 2022, drone 4K che non mancherà di ingolosire gli appassionati e che è già disponibile in offerta con tanto di codice sconto dedicato.

Aggiornamento 21/12: il nuovo drone di Xiaomi FIMI scende di prezzo con un nuovo coupon. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Xiaomi FIMI X8 SE 2022 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo drone

Design e caratteristiche

In termini di design, Xiaomi FIMI X8 SE 2022 non cambia le carte in tavola rispetto al modello precedente (qui trovate la nostra recensione). Lo stile continua ad essere il medesimo, mentre i cambiamenti riguarda principalmente l'interno del dispositivo ed il controller che arriva in confezione. Il drone Xiaomi FIMI X8 SE 2022 mantiene tutte le caratteristiche che hanno reso il predecessore grande: abbiamo un sensore CMOS 1/26″ con grandangolo da 80°, 12 MP e possibilità di effettuare riprese in 4K fino a 30 fps in HDR. Il dispositivo è dotato di un gimbal a 3 assi per la stabilizzazione ed è in grado di raggiungere una velocità di 60 km/h. Il tutto con un'autonomia di volo di circa 35 minuti.

Per quanto riguarda le novità, la resistenza al vento passa al livello 8, la quota di volo massima si spinge fino agli 800 metri e migliora anche la resistenza alla pioggia. Migliora anche il controller, ora utilizzabile in un range di circa 10 km.

Xiaomi FIMI X8 SE 2022 – Prezzo, disponibilità e offerte

Il nuovo FIMI X8 SE 2022 è già disponibile all'acquisto su Banggood, in offerta con un codice sconto dedicato e ora anche con spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

