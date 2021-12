Il nuovo smanicato riscaldante di Xiaomi è qui, in tempo per il gelo!

Il gelo è ormai arrivato ed è tempo di girare per strada infagottati più che mai. Se anche voi fare parte del team dei freddolosi, allora il nuovo smanicato riscaldante Xiaomi Skah (direttamente da YouPin) farà di certo al caso vostro, specialmente se in offerta con codice sconto!

Xiaomi Skah è il nuovo smanicato riscaldante, già in offerta con codice sconto

Molto simile nell'utilizzo a prodotti della stessa categoria, come il bomber Cottonsmith, lo smanicato Skah permette di riscaldarsi grazie a delle placche in grafene, che sono attivabili elettricamente grazie all'attacco USB a cui allegare un power bank (non incluso). Il fatto che le placche siano in grafene rende il capo antibatterico e soprattutto comodo, in quanto sono flessibili.

I livelli di temperatura raggiungibili sono tre: la modalità low fino a 35°, quella media fino a 45° e la temperatura massima fino a 55°. Il riscaldamento copre più zone, precisamente quattro, che prendono la parte frontale in area tasche, dietro la schiena e sul collo, così da non rimanere scoperti. Il tutto è attivabile tramite un tasto di accensione posto sul petto. Lo smanicato ha una chiusura zip e soprattutto è impermeabile e anti-vento.

Il nuovo smanicato riscaldante Xiaomi Skah è disponibile in offerta con codice sconto grazie ad AliExpress: di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

