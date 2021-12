Ninebot MAX G30: il monopattino top gamma torna in offerta da Europa

Dopo un po' di tempo passato lontano dalle scene delle migliori offerte, ecco che ritorna in grande stile il monopattino elettrico top della famiglia di Xiaomi, Segway Ninebot MAX G30, che torna disponibile con codice sconto dedicato e spedizione gratis da Europa.

Codice sconto Segway Ninebot MAX G30: il monopattino elettrico è in offerta su Geekbuying

Il monopattino elettrico arriva con un design pieghevole (ed un peso di 19 Kg) ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 30 Km/h grazie al motore da 350W integrato. Sul manubrio è posizionato un display a colori; il sistema di freni è composto da una soluzione elettronica posteriore ed un freno a tamburo anteriore. Presente all'appello la certificazione IPX5 mentre la batteria è un'unità da 551 Wh. Il monopattino offre tre modalità di guida differenti, compresa una dedicata al risparmio energetico.

Le ruote sono una soluzione da 10″ mentre il corpo è disponibile nella sola colorazione Black. Il Segway Ninebot MAX G30 è disponibile all'acquisto sullo store Geekbuying con codice sconto e spedizione gratis dall'Europa. In basso trovate il link alla pagina dedicata al prodotto, insieme al codice da utilizzare al momento dell'acquisto. Se non visualizzate il box qui sotto (o il coupon), provate a disattivare AdBlock.

