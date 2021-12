Redmi Buds 3 Lite sempre più convenienti: il prezzo scende a 17€ e la spedizione è gratis!

Durante l'evento di lancio della serie Note 11, la costola di Xiaomi ha presentato anche le nuove cuffie TWS Redmi Buds 3 Lite, una soluzione low budget dal prezzo irrisorio ma dal look accattivante e sobrio: dopo il lancio in patria gli auricolari arrivano anche per noi occidentali grazie a Banggood, insieme ad un codice sconto dedicato ed un prezzo super conveniente!

Codice sconto Redmi Buds 3 Lite: le cuffie wireless debuttano a prezzo top

Le cuffie TWS Redmi Buds 3 Lite adottano uno stile “a capsula” (quindi sono sprovviste di stelo) ed un'indossabilità in-ear, integrano driver da 6 mm ed offrono un peso di appena 4.2 grammi. La custodia a ciottolo presenta un LED frontale per lo stato della batteria. A proposito di autonomia si parla di circa 5 ore di riproduzione musicale, che salgono a 18 contando anche la custodia. Completano il quadro la connettività Bluetooth 5.2 e la certificazione IP54 contro schizzi d'acqua, sudore e polvere.

