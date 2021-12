Realme GT da 12/256 GB scende al minimo su eBay ed Amazon: doppia occasione!

Il flagship killer Realme GT torna ad un prezzo super – nella configurazione da 12/256 GB – e questa volta l'offerta è su Amazon, con spedizione Prime, ed eBay: un'occasione da prendere al volo se puntate ad un dispositivo top, senza spendere una fortuna!

Realme GT scende di prezzo su Amazon ed eBay: imperdibile a questo prezzo!

Il flagship di Realme arriva con lo Snapdragon 888, un ampio display Super AMOLED da 6.43″ Full HD+ a 120 Hz ed un lettore d'impronte digitali sotto lo schermo. Insomma, Realme GT 5G non passa di certo inosservato rispetto a modelli ben più blasonati, anche grazie ad un comparto fotografico di tutto rispetto (con un sensore da 64 MP accompagnato da grandangolo e macro), una super ricarica da 65W e memorie LPDDR5/UFS 3.1. Volete sapere tutto sul flagship killer di Realme? Allora date un'occhiata alla nostra recensione! Inoltre se volete proteggere al meglio il vostro nuovo smartphone qui trovate una selezione di cover, pellicole ed accessori.

Tornando al dispositivo, Realme GT 5G scende al miglior prezzo su Amazon, con spedizione Prime e senza la necessità di inserire un codice sconto (si tratta di un'offerta lampo): non si vedeva da un po' di tempo, specialmente a questa cifra su Amazon. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

In alternativa, se puntate a spendere ancor meno, vi segnaliamo che il dispositivo è acquistabile su eBay ad un prezzo leggermente inferiore (427€). Per ottenere lo sconto dovrete necessariamente utilizzare il codice “XMASAPP21“, valido solo da app (fino al 5 dicembre).

