OUKITEL RT1 è il tablet ultra-resistente con tanta batteria!

Dopo il debutto a novembre, il tablet rugged OUKITEL RT1 torna alla riscossa in occasione del lancio sullo store Banggood: il dispositivo per i professionisti e gli amanti dell'avventura è disponibile in offerta lampo ad un prezzo davvero niente male!

OUKITEL RT1: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo tablet rugged

Ovviamente si tratta di un terminale che punta forte sulla resistenza, grazie alle certificazioni IP68 e IP69K, più quella di tipo militare MIL-STD-810G. Quindi, come sottolineato anche in apertura, parliamo di un dispositivo adatto sia ai professionisti di particolari categorie (con determinate esigenze) che agli appassionati di avventure all'aperto ed escursioni. OUKITEL RT1 adotta un ampio display LCD da 10.1″ con risoluzione Full HD+ (1920 x 1200 pixel) e rapporto in 16:10. Il cuore del tablet rugged è il chipset MediaTek Helio P22, supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

Il resto delle caratteristiche vede la presenza di un configurazione Quad Speaker, il supporto Dual SIM 4G, Android 11 ed il GPS. Per il comparto fotografico abbiamo un sensore principale da 16 MP ed una selfie camera da 16 MP. Ciliegina sulla torta, il dispositivo adotta una capiente batteria da 10.000 mAh, per la massima autonomia.

Il nuovo OUKITEL RT1 arriva su Banggood ed è in offerta lancio per un periodo limitato di tempo: inoltre lo sconto è valido solo per le prime 100 unità vendute, quindi – se siete interessati – conviene affrettarvi. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

con offerte e coupon esclusivi sempre diversi