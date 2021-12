OPPO Find X3 Pro abbatte il muro degli 800€: ora potrete regalarvelo a Natale!

Il periodo degli sconti dedicati ai regali di Natale ci porta la prima occasione super ghiotta: il protagonista è OPPO Find X3 Pro, ora disponibile al minimo storico grazie al nuovo codice sconto di eBay! Il regalo perfetto per chi cerca un terminale premium per stupire o per coccolarsi!

OPPO Find X3 Pro scende al minimo storico su eBay: ecco come fare per risparmiare

Bello e impossibile, OPPO Find X3 Pro adotta un design completamente ridisegnato rispetto alla generazione precedente, con una scocca in vetro dalle linee raffinate e futuristiche. Il display è una soluzione AMOLED HDR10+ da 6.7″ Quad HD+ con refresh rate a 120 Hz, tecnologia LTPO, una luminosità di picco di ben 1300 nit e il supporto al sistema Full Patch Colour Management (per colori realistici ed impeccabili). Ovviamente il cuore del top è lo Snapdragon 888, supportato da 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di storage UFS 3.1. Ciliegina sulla torta, è presente una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 65W e wireless da 30W. Per scoprire tutti i dettagli di questo splendido top di gamma date un'occhiata anche alla nostra recensione.

Il super flagship OPPO Find X3 Pro scende al miglior prezzo di sempre grazie al nuovo codice sconto di eBay (valido fino al 5 dicembre): di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

