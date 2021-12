Longer LK5 Pro è la stampante 3D in offerta da non lasciarsi sfuggire

Sempre più persone cercano una stampante 3D e ovviamente non mancano offerte interessanti in merito. Ma saperne scegliere una di livello è ancora più importante ed una stampante 3D come la Longer LK5 Pro, che ora è in offerta su Geekbuying grazie ad un codice sconto dedicato e comoda spedizione dall'Europa.

Codice sconto Longer LK5 Pro: stampante 3D in offerta su Geekbuying

La struttura della LK5 Pro è compatta ma molto ben organizzata, con una forma triangolare a dare una stabilità maggiore. A questo si aggiunge un'ampia area di stampa da 300 x 300 x 400 mm, teatro di un kit di chipset TMC2208 su asse X/Y/Z e soprattutto è già pre-assemblata al 90%. A questo si aggiunge un ottimo display di controllo da 4.3″ a colori e touch screen da dove dirigere le stampe.

L'area di stampa è totalmente coperta da uno strato in vetro che garantisce anti-aderenza della stampa realizzata, così da poterla sollevare senza problemi. La Longer LK5 Pro è una stampante di tipo FDM. La temperatura massima raggiungibile è di 280 °C.

Trovate quindi la stampante 3D Longer LK5 Pro in offerta su Geekbuying ad un ottimo prezzo, questo grazie al codice sconto dello store a cui va abbinata la spedizione veloce dai magazzini europei dello stesso. N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di offerte su stampanti 3D e non solo? Iscrivendovi al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying, farete in modo di non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

con offerte e coupon esclusivi sempre diversi